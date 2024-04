Daniele Scardina, ecco la notizia che tutti i fan aspettavano

Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito a febbraio del 2023, ha finalmente delle buone notizie da condividere con i fan

Il momento buio e difficile è finalmente passato per Daniele Scardina, l’ex pugile e concorrente di Ballando con le stelle, conosciuto anche come King Toretto.

Il 32enne nato a Rozzano, infatti, dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito a febbraio del 2023 al termine di un allenamento in palestra, il coma e i tantissimi mesi di riabilitazione – che, in realtà, non sono ancora finiti del tutto -, è tornato a farsi vedere in pubblico più felice che mai.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta (hanno avuto una breve relazione dal 2019 al 2020), tornato a casa a dicembre dalla lunga degenza in ospedale, in occasione del suo compleanno, il 2 aprile, circondato dai suoi amici, tra cui Sfera Ebbasta, ha festeggiato in un locale ed è apparso decisamente meglio rispetto a come lo avevamo lasciato qualche mese fa. D’altronde, il suo motto è sempre stato, come ha scritto sui social, ‘Impossible is nothing’, e quindi l’obiettivo è proprio quello di tornare a essere quello che era prima del terribile incidente.

Come sta Scardina, l’ex pugile colpito da un’emorragia: la situazione

A proposito dei social, in particolare Instagram, Scardina è solito condividere degli scatti con i suoi tantissimi fan, che lui considera una seconda famiglia considerato quanto gli sono stati vicini nel momento in cui è stato colpito dall’emorragia cerebrale, per mostrare i passi avanti che ha compiuto per riprendere in mano la sua vita.

Per lanciare il suo nuovo brand, l’ex pugile si è fatto fotografare con un sorriso smagliante che poi ha accompagnato con una didascalia che ha dato ancora più speranza ai suoi supporter.

“Dopo due mesi a casa, ricaricando le batterie, circondato dall’affetto di famiglia e amici, si torna al lavoro in clinica per continuare la riabilitazione per un paio di settimane. Un passo dopo l’altro verso la vittoria“. Poi non ha dimenticato di ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto nell’ultimo anno: “Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’affetto che continuate a dimostrarmi, mi dispiace non essere presente quanto vorrei ma confido in Dio di tornare, nel dovuto tempo, tra di voi”.