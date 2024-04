Sinner ora trema, tifosi in ansia per Jannik

Il campione altoatesino farà il suo esordio stagionale sulla terra rossa in un torneo che potrebbe riservargli brutte sorprese

Come in un Gran Premio di MotoGP, tradizionalmente fatto di sorpassi e controsorpassi, di vantaggi che aumentano e che si assottigliano, e di posizioni mai del tutto cristallizzate, la corsa verso il trono mondiale del ranking ATP si potrebbe arricchire, nelle prossime settimane, di tanti colpi di scena.

Lo stesso numero uno del mondo Novak Djokovic, apparentemente tranquillo in vetta alla classifica, potrebbe rischiare di perdere lo scettro ma per ora è alle sue spalle che si scatenerà, con tutta probabilità, una gran bagarre. Già a Miami, come noto, Jannik Sinner ha scavalcato Carlos Alcaraz alla posizione numero due, ma già alla prima successiva occasione – dopo una legittima settimana di pausa per i campioni impegnati nel Sunshine Double – le situazioni potrebbero capovolgersi.

Se è vero come è vero che, dallo start della stagione sulla terra rossa – iniziata con l’avvio, il 7 aprile, del Masters 1000 di Monte Carlo – il nativo di San Candido dovrà difendere molti punti in meno rispetto al serbo e allo spagnolo, proprio nella kermesse del Principato Jannik rischia la beffa. Rischia di perdere subito la seconda posizione acquisita grazie al trionfo in Florida. Ma vediamo nel dettaglio la situazione.

Sinner, Monte Carlo è lo scoglio più difficile in ottica ranking

Nel 2023 Sinner in Costa Azzurra si spinse fino alle semifinali, mentre il 20enne di Murcia rinunciò alla competizione per concentrarsi sui tornei di Barcellona e Madrid. Questo significa che Sinner la settimana prossima scarterà 360 punti, mentre lo spagnolo non ne perderà alcuno.

La classifica virtuale prima che i contendenti si sfidino nella suggestiva cornice di Monte Carlo vede dunque Carlos Alcaraz numero due virtuale del mondo con 8645 punti contro gli 8350 dell’azzurro. Come accadde già ad Indian Wells, ma stavolta a parti invertite, sostanzialmente Sinner è obbligato a fare meglio di Alcaraz se vuole proteggere il secondo posto in classifica. Ecco tutte le combinazioni che consentirebbero all’altoatesino di restare in scia a Novak Djokovic anche alla fine del torneo del Principato.

Sinner resterà numero 2 del mondo se vince il torneo di Monte Carlo, se va in finale ed Alcaraz non va in semifinale, oppure se va in semifinale a ed Alcaraz non raggiunge nemmeno i quarti. Per quello che invece riguarda il prospetto generale dei punti da difendere fino al Roland Garros incluso, la situazione è assolutamente più rosea, con la possibilità concreta di portare l’assalto al numero uno del mondo Novak Djokovic.

Punti da difendere sulla terra rossa: