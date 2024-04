Svenimento improvviso: assurdo in Formula 1

L’ultimo Gran Premio del Giappone ha regalato diversi colpi di scena, emerge un retroscena che lascia a bocca aperta

Max Verstappen è tornato. L’olandese ha dimostrato – ancora una volta – a tutti di essere il migliore ed essere il super favorito per la vittoria finale del Mondiale. La doppietta Ferrari in Australia aveva alimentato dubbi (o speranze) sulla lotta iridata, ma in Giappone si è vista ancora la solita solfa.

Pole position, giro più veloce e vittoria con Max che – nonostante la duplice partenza (causa incidente iniziale) – ha vissuto il match con netto vantaggio sugli avversari, lasciando le briciole al compagno di squadra Sergio Perez e alle Ferrari, protagoniste comunque di un’ottima gara. Al terzo posto è finito Carlos Sainz, davanti ad un Leclerc ottimo ma penalizzato dal brutto risultato nelle qualifiche. Verstappen resta avanti nella corsa al Mondiale.

Buon sesto posto per l’esperto pilota spagnolo Fernando Alonso che, nonostante l’età che avanza, mostra di essere piuttosto competitivo rispetto ai rivali. Non ha un auto competitiva per la vittoria o perlomeno per la lotta al titolo, ma Alonso è sempre piuttosto acclamato e anche in Suzuka abbiamo avuto l’ennesima riprova. Un gesto ha lasciato di stucco i presenti, ma allo stesso tempo mostra l’apprezzamento dei tifosi per l’ex pilota di Benetton e Ferrari.

Gran Premio del Giappone, sorprende il gesto per Alonso

Oltre a essere un grande pilota Alonso viene considerato tra i piloti più apprezzati nel circuito, sia per le sue evidenti doti tecniche, ma anche per il suo carattere, forte e mai disposto a mollare. In Giappone non molti hanno mostrato un curioso episodio relativo al pilota iberico: come sottolinea ‘Elgoldigital’ nelle prove libere del venerdì un tifoso nipponico è quasi svenuto alla vista di Fernando Alonso.

Questi si accingeva a firmargli un autografo, ma l’uomo è svenuto per l’emozione, una scena che ha lasciato piuttosto sorpresi tutti i presenti. Compreso Alonso stesso.

Il fenomeno dell’Aston Martin viene considerato come un pilota che fa dell’onestà e del rispetto due qualità fondamentali e anche per questo viene molto apprezzato in Asia. Nonostante l’età il pilota è molto ambito anche in chiave mercato e sia Mercedes che Red Bull pensano a lui per il futuro. Parliamo di top team e questo evidenzia il valore del pilota, ancora ambito ai vertici della Formula Uno. E il gesto del tifoso mostra ancora l’apprezzamento nei confronti del talento spagnolo.