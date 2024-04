Ufficiale: Padova, esonerato Torrente. Al suo posto ecco Oddo

Ribaltone in casa Padova, che ha annunciato l’esonero di Vincenzo Torrente e l’arrivo in panchina di Massimo Oddo. Il comunicato: “Il Calcio Padova comunica che la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.

Il Calcio Padova, contestualmente, comunica che Massimo Oddo ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore biancoscudato verrà presentato alla stampa domani, martedì 9 aprile, alle ore 11, allo stadio Euganeo”.