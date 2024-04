Cala il gelo su Leclerc: frecciatina Ferrari

L’ultimo Gran Premio di Formula Uno ha visto un nuovo dominio della Red Bull. Tornano le perplessità tra i tifosi Ferrari

La doppietta Ferrari aveva regalato emozioni e tante speranze, il Gran Premio del Giappone è servito per cambiare tutto ed abbiamo visto nuovamente un dominio Red Bul. Max Verstappen ha avuto in pugno la gara dall’inizio alla fine (pole, giro veloce e una vittoria schiacciante) davanti al compagno Perez, mentre la Ferrari è arrivata terza e quarta con Sainz e Leclerc.

Il monegasco ha fatto una buona rimonta dopo una qualifica non esaltante ed è arrivato ad un passo dal compagno di squadra, in molti però hanno notato che Sainz – ancora senza squadra la prossima stagione – ha finito tre volte su tre davanti al compagno di box. Leclerc vive di alti e bassi, il suo talento non si discute, ma manca qualcosa e la Ferrari necessita di qualcosa in più.

Nel post corsa lo stesso Team Principal Ferrari Vasseur ha rilasciato dichiarazioni che sanno di ‘frecciata’ a Leclerc o magari solo la volontà di stimolarlo per il futuro. Charles è partito ottavo dopo le qualifiche e questo non va assolutamente bene, contrastare la Red Bull partendo da dietro è tutt’altro che semplice. Il prossimo Gran Premio si terrà in Cina e Leclerc è chiamato assolutamente al riscatto.

Ferrari, Vasseur avvisa Leclerc

Nel post Gran Premio Frederic Vasseur è apparso soddisfatto a metà, ringraziando il lavoro della squadra, ma affermando che si può migliorare. Il noto dirigente ha cominciato: “Credo che sia andata bene per entrambi i piloti, sia sulla gestione gomme che sulla strategia di squadra. Se è mancato qualcosa è mancato nelle qualifiche, ma siamo soddisfatti di come è andata la corsa”. Poi il manager Ferrari ha proseguito chiarendo il discorso:

“E’ una situazione opposta rispetto allo scorso anno, dobbiamo migliorare in qualifica. Senza dubbio dobbiamo migliorare il sabato, anche con Leclerc. In gara diventa più difficile se parti dall’ottavo posto e quindi questo sarà l’obiettivo primario per il prossimo Gran Premio”. Parole nette e che fanno percepire un leggero fastidio in casa Ferrari.

La Rossa ha preferito Leclerc a Sainz e il prossimo anno il monegasco farà parte della super coppia con Lewis Hamilton. I risultati al momento non stanno dando totalmente ragione ed anzi Sainz sta diventando oggetto del desiderio di mercato grazie a prestazioni di altissimo livello. Sta a Leclerc ora rispondere e dimostrare tutto il suo valore.