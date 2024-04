“Incredibile”: emozioni per Schumacher, spunta un altro video

Le emozioni che Michael Schumacher continua a regalare ai suoi tifosi sono immense, anche a tanti anni di distanza: video al cardiopalma

E’ prerogativa dei grandissimi dello sport suscitare notevoli emozioni nel cuore dei propri fan anche una volta che la loro carriera agonistica si è esaurita. Nel mondo della Formula Uno, questo capita certamente con Michael Schumacher, che ha scritto la storia dei motori, e non soltanto per i suoi sette titoli mondiali.

Il pilota tedesco, al volante di Benetton prima e Ferrari poi, ha siglato grandissime imprese. Alle quali è impossibile non guardare con nostalgia, visto quanto è accaduto poi, dopo il ritiro dalle corse, a ‘Schumi’. Che da più di dieci anni a questa parte ha visto la sua vita stravolta dal grave incidente sugli sci, in seguito al quale è stato a lungo in coma.

In seguito, è stato ricondotto a casa per le cure, che la famiglia gli assicura quotidianamente con l’aiuto di specialisti e macchinari all’avanguardia. Permane un velo di mistero sulle sue effettive condizioni, anche se qualcosa, dai racconti dei familiari e degli amici, ha lasciato intuire come sia oggi la vita di Michael.

Tifosi e appassionati di tutto il mondo dedicano comunque a lui spesso e volentieri messaggi di stima e affetto immutati. E sulla community, spesso, appaiono video emozionantissimi, che ci ricordano di che cosa era capace in pista.

Michael Schumacher e quel duello ruota a ruota con Alonso a Imola, che ricordi

Non aveva vinto, a Imola nel Gp di San Marino del 2005, ma era stato ugualmente protagonista, Michael, di una delle sue gare più belle, con un duello con Alonso che passò alla storia.

Dopo i cinque mondiali vinti di fila, quell’anno la Ferrari aveva iniziato decisamente male, e avrebbe faticato per tutto l’anno, con il titolo che sarebbe stata una questione a due tra la Renault di Alonso e la McLaren di Raikkonen. Sul circuito del Santerno, però, la Ferrari fu scintillante. Schumacher, partito appena 13esimo, fu autore di una serie di giri veloci impressionanti, andando quasi due secondi più veloce di tutti gli altri, fino a tornare in lotta per la vittoria.

Il sorpasso clamoroso a Jenson Button alla Variante Alta, in un punto quasi impossibile, poi, più di dieci giri alle immediate costole di Alonso. Che gli chiuse la porta con grande maestria, dimostrando di essere pronto per quello che a fine anno sarebbe stato il suo primo Mondiale in carriera.