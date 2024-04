LeBron James si ritira: ecco la data

Uno degli sportivi più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo è senza dubbio LeBron James che da oltre 20 anni domina i campi NBA.

La lega dell’NBA è per milioni di appassionati uno dei prodotti sportivi più emozionanti e coinvolgenti che ci siano in tutto il globo. Il basket americano racchiude tutti i migliori giocatori del pianeta che ogni stagione danno vita a partite incredibili ricche di giocate di altissima qualità, frutto del talento dei migliori cestisti del mondo.

Tra i volti più noti di questa lega a stelle e strisce c’è ovviamente LeBron James, dal 2018 in forza ai Los Angeles Lakers e che negli ultimi due anni è sempre stato uno dei migliori per statistiche e rendimento di tutta l’NBA. Tantissimi fan che oggi seguono con passione questo sport si sono infatti avvicinati ad esso grazie alle spettacolari giocate del King. Tuttavia gli anni passano in maniera inesorabile pure per una leggenda come lui e si rincorrono sempre con più costanza le voci sul suo ritiro.

Charania rivela il futuro di LeBron James: ecco quanto rimane ancora da giocare all’ala dei Lakers

Da diverso tempo ormai, si discute spesso su quando James deciderà di ritirarsi e di smettere di calcare i campi NBA riempendo i palazzetti di pubblico desideroso di ammirarlo da vicino. Nelle ultime ore però c’è stato anche chi è uscito allo scoperto facendo una previsione piuttosto precisa su quando questo triste giorno dovrebbe arrivare. Ricordiamo inoltre che Le Bron il prossimo 30 dicembre spegnerà 40 candeline.

Si tratta di Shams Charania, celebre firma su The Athletic, che ha rivelato che secondo quanto gli risulta il numero 23 gialloviola giocherà ancora uno o due anni al massimo. Ciò significa che “il Prescelto” potrebbe giocare fino ai 42 anni in NBA, davvero un traguardo sensazionale per quello che è diventato di recente il miglior marcatore della lega di tutti i tempi.

Se l’ex Cleveland Cavaliers dovesse davvero ritirarsi tra una o due stagioni dovremo quindi riuscire a godercelo al massimo fino al 2026 compreso. Ciò non significa però che stiano mancando gli obiettivi o la sete di vittorie a LeBron. In estate sembra che parteciperà con massima carica alle Olimpiadi di Parigi perché assieme ad altre stelle NBA vuole riportare sul tetto del mondo la Nazionale statunitense.