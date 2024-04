Ferrari ancora distrutta: classifica impietosa

Nel Gran Premio del Giappone la Red Bull è tornata a dominare: la Ferrari ne esce distrutta anche su un altro aspetto

I tifosi della Ferrari speravano in un bis dopo il trionfo a Melbourne ma la gara di Suzuka ha ricordato a tutti che la macchina migliore è ancora la Red Bull. Sul circuito giapponese Max Verstappen ha dominato per la terza volta in queste prime quattro gare stagionali: un successo che ha permesso al tre volte iridato di allungare in classifica piloti.

La scuderia di Maranello, in realtà, ha raccolto il massimo, tenendo conto che le qualifiche non erano andate benissimo. Sainz e Leclerc sono giunti rispettivamente al terzo e al quarto posto: risultati che consolidano la Ferrari come seconda forza del campionato ma al tempo stesso fanno capire che il divario con la Red Bull è ancora ampio.

Ma oltre alle posizioni al traguardo ci sono anche altri aspetti che mettono in evidenza come la scuderia di Milton Keynes sia in questo momento praticamente ‘ingiocabile’. Nel corso del Gran Premio del Giappone, infatti, gli appassionati di F1 non hanno potuto fare a meno di notare un particolare che testimonia ancora di più la forza del team anglo-austriaco.

Ferrari distrutta: la Red Bull domina anche in questo

I pit-stop realizzati dalla Red Bull a Suzuka sono stati davvero straordinari. Dato l’eccellente passo gara della RB20 sia Verstappen che Perez non avevano bisogno di prestazioni eccezionali da parte dei meccanici: tuttavia i pit-stop della scuderia guidata al muretto da Christian Horner hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La Red Bull è riuscita infatti a realizzare i quattro pit-stop più veloci della storia del Gran Premio nipponico. Le soste ai box di Max Verstappen hanno centrato il primo e il quarto posto di sempre, mentre quelli di ‘Checo’ sono stati il secondo e il terzo miglior pit-stop mai eseguiti a Suzuka.

Il miglior pit-stop, ovvero quello del tre volte campione del mondo, è stato completato in due secondi netti, mentre per il secondo pit-stop sono stati impiegati due secondi e 13 centesimi. Un lavoro encomiabile, quello dei meccanici della Red Bull, che a fine gara è stato giustamente lodato sia da Max Verstappen che dal Team Principal Christian Horner. La Ferrari sta migliorando molto anche in termini di strategia ma questi particolari fanno capire come la Red Bull sia ancora un passo avanti.