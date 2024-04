Hamilton contro Leclerc: l’inglese non le manda a dire

Lewis Hamilton ha evidenziato un contatto con Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Giappone: l’inglese non le manda a dire

Domenica si è svolto a Suzuka il Gran Premio del Giappone che, purtroppo per la Ferrari, ha visto tornare nuovamente al trionfo la Red Bull che ha dominato in maniera netta, riscattando la prova non al top offerta in Australia che aveva regalato una storica doppietta alla Rossa.

Nonostante a vincere sia stato il team austriaco, però, la Ferrari ha fatto una buona impressione in Giappone e tutto il team di Maranello non può che guardare con positività ai prossimi impegni. L’SF-24 si è dimostrata ancora una volta un auto con dei valori importanti e dal potenziale enorme ed il terzo e quarto posto finali ottenuti ne sono l’ennesima prova dopo il successo a Melbourne.

È finita, invece, malissimo per la Mercedes che è finita addirittura dietro all’Aston Martin, chiudendo in nona posizione. Un risultato che non può fare per niente felice Lewis Hamilton che nel post gara ha fatto sapere che non poteva fare di più, sottolineando che a livello generale sia stata una pessima gara. Il pilota inglese, però, non si è fermato qui ed ha poi tirato in ballo Leclerc, non mandandole a dire al pilota monegasco che sarà il suo compagno il prossimo anno.

Formula 1, Hamilton attacca Leclerc: “Mi hai danneggiato”

Il Gran Premio di Giappone è stato disastroso per la Mercedes ed anche Lewis Hamilton nel post gara lo ha fatto capire benissimo. Il pilota inglese è parso totalmente sfiduciato dopo l’anonimo nono posto conquistato, affermando come sia stata una pessima gara per il suo team e che non si poteva fare di più. Hamilton, però, non si è limitato a questo e secondo lui la gara è andata in questo modo anche ‘per colpa’ di Leclerc.

L’inglese, infatti, ha sottolineato come a causa sua l’auto sia stata danneggiata: “Credo di aver subito un danno all’inizio con Charles quando mi ha sorpassato all’inizio” – ha confessato il pilota della Mercedes – “Ho avuto tantissimo sottosterzo nel primo stint, non riuscivo a far girare la macchina ed allora ho fatto passare George (Russell ndr.)” ha poi rivelato.

Tra Hamilton e Leclerc, che il prossimo anno correranno insieme per la Ferrari, sono dunque già piccole scintille ed i tifosi della Rossa si augurano che non vadano ulteriormente a contatto nel corso della stagione per non rendere il rapporto più complicato in vista del 2025. Al di là delle parole del pilota inglese, comunque, le sensazioni sulla Mercedes non sono buone ed per Brackley ed il suo team c’è tanto lavoro da fare se si vorrà tornare a brillare.