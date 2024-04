Lutto tremendo nel calcio, se ne va il presidente: squadra distrutta

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle scorse ore: il presidente di una storica squadra si è spento per sempre

L’inizio del 2024 continua a portare in dote brutte notizie. Il mondo del calcio piange una icona, un presidente che per anni ha sostenuto (sia moralmente che economicamente) la propria squadra. Soprattutto nei momenti più difficili. Ed adesso i suoi tifosi sono irrimediabilmente tristi per la sua scomparsa.

I sostenitori del Nancy, storica squadra francese (che ha militato per anni nella Ligue 1), piangono la scomparsa di Nicolas Holveck. L’ex numero uno del club si è spento all’età di 52 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali transalpini pare che, da qualche anno, stesse combattendo con un brutto male. Lo stesso che, purtroppo, lo ha portato via per sempre dai suoi cari.

Lutto in Francia, addio a Nicolas Holveck: numero uno del Nancy

Un gravissimo lutto che ha colpito il mondo del calcio francese. Nicolas Holveck è stato, per tantissimi anni, una figura storica della squadra calcistica del Nancy. È stato proprio lo stesso club che, con una nota ufficiale diramata sui canali social e sul sito, ad annunciare la terribile notizia. Come evidenziato in precedenza il 52enne stava combattendo contro un cancro che lo aveva colpito anni fa. Le sue condizioni, specialmente nelle ultime settimane, sono andate a peggiorare sempre di più.

Fino a quando, purtroppo, il suo cuore non ha smesso di battere. La notizia, ovviamente, ha iniziato a fare il giro del web in pochissimo tempo. Tantissime sono state le società di calcio che hanno voluto esprimere cordoglio per la grave perdita che ha subito la società del Nancy. Tutta la Championnat National (equivalente alla nostra Serie C) saluta commosso il numero uno della società.

Nel 2011, infatti, lo stesso Holveck aveva svelato a stampa e tifosi di essere malato. In questi anni si è sottoposto a tantissime cure per cercare di curare la terribile malattia. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Questo il commovente messaggio che gli ha lasciato il club con un post su Instagram: “È con immensa tristezza che abbiamo appreso questa mattina della morte del nostro presidente Nicolas Holveck. Ha lottato fino alla fine contro la malattia e a nome di tutta la società, dagli azionisti ai licenziatari, porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Gli sarà pagato un tributo d’intesa con la sua famiglia“.