Ferrari, l’annuncio è UFFICIALE: cambia la classifica in F1

Il Mondiale di Formula Uno è appena cominciato e la sfida al titolo si infiamma. Annuncio dalla Ferrari

La stagione di Formula Uno è cominciata da qualche gara, con la Red Bull che, nonostante il problema ai freni che ha costretto al ritiro Verstappen in Australia, resta la grande favorita. Il pilota olandese infatti vince sempre se non esce di scena. Il pluricampione parte anche quest’anno favoritissimo anche se la Ferrari proverà a ostacolarlo in ogni modo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati finora una coppia affiatatissima, non si ostacolano a vicenda ed anzi si aiutano quando possono, raggiungendo (almeno uno dei due) costantemente il podio. La doppietta a Melbourne ha acceso ai tifosi che avevano grandi aspettative, ma l’accaduto in Giappone ha rallentato tutto e vede ancora Verstappen super favorito.

I prossimi Gran Premi potranno far capire se la vittoria Ferrari sia stata isolata o solo la prima delle tante, i tifosi attendono con ansia. Intanto il pilota spagnolo Carlos Sainz ha rilasciato dichiarazioni importanti e che fanno sognare tutti i tifosi, le sue parole non sono passate inosservate e accendono ancora le speranze.

Ferrari, Sainz ci crede ancora: rincorsa mondiale

Parlando in zona mista Carlos Sainz, tra i protagonisti in positivo di questa stagione, ha rilasciato interessanti dichiarazioni su ciò che potrebbe accadere prossimamente: “Penso che la Red Bull avrà sicuramente un vantaggio importante nel primo terzo della stagione, finchè non ci sarà l’introduzione di due o tre aggiornamenti importanti sarà dura competere con loro”. Parole importanti e che chiariscono la differenza attuale tra Ferrari e Red Bull.

Sainz ha poi proseguito: “Tuttavia siamo consapevoli dei nostri punti deboli e stiamo lavorando duramente per colmarli. Una volta che avremo implementato questi miglioramenti, saremo pronti a lottare più duramente per il vertice della classifica“. Parole che sanno di sfida e Sainz non ha alcuna intenzione di mollare, anzi. Il Mondiale è appena cominciato e la Ferrari è una delle protagoniste principali.

Riguardo alla lotta mondiale nello specifico Sainz esprime comunque qualche preoccupazione, soprattutto riguardo quando avverranno questi cambiamenti: “E’ ovvio che c’è il rischio che potrebbero arrivare un pò tardi e quindi occorre agire con rapidità e determinazione”. Nei prossimi Gran Premi la Red Bull partirà favorita, ma l’obiettivo è colmare questo divario e avvicinare Max Verstappen davvero il prima possibile. L’olandese sembra imbattibile, ma in casa Ferrari si lavora per trovare la quadra.