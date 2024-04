Hamilton è furioso: la ‘reazione’ che hanno visto tutti

Momento non proprio semplicissimo per il sette volte iridato Lewis Hamilton: la reazione non è passata inosservata

In Formula 1 a far discutere da giorni è il rendimento di Lewis Hamilton nel suo ultimo campionato col team Mercedes. Nona posizione a Suzuka, ultimo gran premio andato in scena, e tanta amarezza per non essere stato in grado di portare a casa un risultato migliore (e anche per aver visto il compagno di Scuderia, George Russell, superarlo ancora nella griglia finale).

Per uno come lui, abituato non solo a vincere ma anche a fare bella figura, tutto questo è molto frustrante. Fino a questo momento non ha collezionato nessun podio, il che è una novità assoluta in quanto sono note ai più le caratteristiche dell’inglese che, pur non essendo più un giovane pilota, negli anni scorsi è riuscito quasi sempre a tenere testa a chiunque.

Il caso vuole che la fase discendente di Lewis sia cominciata a partire dall’annuncio del suo passaggio a partire dal 2025 al team Ferrari.

Hamilton, reazione stizzita alla domanda: furioso, abbandona l’intervista

C’è poco da fare, quando la frustrazione è elevata ogni cosa viene vista con occhi diversi. Lo sa bene lo stesso campione inglese che poco dopo la conclusione del Gp di Suzuka, a seguito di una domanda di un giornalista, ha dimostrato di non essere sereno in questo momento.

Un giornalista infatti ha fatto una domanda a Lewis in merito alle performance delle due Ferrari e gli ha chiesto anche se provasse una sorta di “gelosia” per la qualità sin qui espressa dalla Rossa di Leclerc e Sainz. Hamilton non solo non ha risposto direttamente alla domanda, ma ha chiesto al giornalista se ne avesse altre più interessanti. Il giornalista poco dopo ha tentato di scusarsi, ma era troppo tardi: l’inglese ha abbandonato la breve intervista nel post-gara evidentemente infastidito dalla domanda.

Da questi piccoli ma rilevanti gesti si intuisce appunto che il momento di Lewis in Mercedes non sia affatto positivo: da quando è cominciata la nuova stagione, la sua ultima agli ordini del team principal Toto Wolff (con cui, tra l’altro, non si è lasciato in buoni modi), il campione inglese sembra aver smarrito la bussola.

I fan del Cavallino Rampante, chiaramente, tifano anche per lui e sperano che nelle prossime gare possa tornare quantomeno a collezionare ottime performance.