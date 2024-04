Liverpool-Atalanta, le scelte ufficiali: la decisione su Koopmeiners

Liverpool e Atalanta sono pronte a sfidarsi per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Calcio d’inizio fissato per le 21. Analizziamo insieme le formazioni ufficiali: reds con il 4-3-3 con Gakpo, Nunez ed Elliott in avanti. In casa Dea c’è Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere e Scamacca.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Endo, MacAllister, Jones; Gakpo, Nunez, Elliott. All. Klopp

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini