“Niente giochetti”: Ferrari-Sainz, bufera sul pilota

Carlos Sainz, si complica il futuro: dall’addio alla Ferrari alla prossima Scuderia, ecco costa sta per accadere

Non vi sono dubbi che quella che verrà, a partire dal 2025, sarà la stagione di una nuova rivoluzione in Formula 1. Il mercato dei piloti è già bollente e vede nomi di spicco pronti a cambiare scuderia.

Non è un mistero che il più atteso sia Lewis Hamilton che ha già firmato un accordo pluriennale con la Ferrari: dopo una vita intera passata in Mercedes, il destino del 39enne di Stevenage lo porterà alla guida della ‘Rossa’. L’inglese affiancherà Charles Leclerc, sul quale la scuderia di Maranello intende ancora puntare forte per i prossimi anni. A fargli spazio sarà uno dei piloti che in questo momento è tra i più in forma nel paddock, Carlos Sainz.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto con la Ferrari e a dicembre 2024 saluterà il Cavallino Rampante: una scelta che continua a far discutere molti e a far storcere il naso ai sostenitori del talento iberico. Non è ancora chiaro cosa ne sarà di Sainz che in questo preciso momento è virtualmente senza auto: ma il rischio di rimanere fuori dalla griglia del 2025 è sicuramente da scongiurare.

Sono diverse le opzioni sul tavolo, con il pilota madrileno che si sta già muovendo per decidere la prossima importante tappa della sua carriera. Le dichiarazioni arrivate poche ore fa non faranno però molto piacere allo spagnolo.

Sainz, arriva la doccia fredda: annuncio a sorpresa

In una disamina per ‘Speedweek’, ha preso la parola uno dei personaggio più autorevoli e ascoltati del panorama dalla Formula 1, il consulente di casa Red Bull Helmut Marko, il cui futuro è al centro di molte chiacchiere per la prossima stagione.

Marko si è però soffermato sul mercato piloti ed in particolar modo su quella che sarà la scuderia in grado di convincere Sainz a firmare. Non è un mistero che in casa Red Bull, con la possibilità di addio di Verstappen e il contratto di Perez in scadenza, le chances che uno tra lo spagnolo e Alonso possa approdare nel Team di Milton Keynes sono decisamente elevate.

Ma a Sainz non pensa solo Horner. “Da quel che dice radio paddock pare che l’Audi abbia chiesto a Sainz di prendere una decisione il prima possibile. C’è pressione anche dall’Aston Martin“. Questo, quindi, cosa significa? Marko è categorico e non scenderà a compromessi immediati per la scelta del nuovo pilota per la Red Bull nella prossima stagione.

“Noi non abbiamo intenzione di partecipare a certi giochetti, la Red Bull non deciderà prima della metà della stagione”. Dunque, se Sainz dovesse decidere immediatamente, si precluderebbe la possibilità di correre in Red Bull: l’annuncio di Marko non lascia spazio ad altre interpretazioni.