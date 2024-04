Dream team insieme a Marquez: annuncio bomba

Durante il Mondiale le squadre provano a fermare l’avanzata della Ducati, si cerca un’alternativa al dominio della squadra di Borgo Panigale

Nell’ultima stagione la Ducati, divisa tra team ufficiali e team satelliti, ha letteralmente dominato il Mondiale di MotoGp. L’annata scorsa ha vissuto sulla sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin ed anche questa sembra nata sotto la stessa stella. I due hanno vinto i primi due Gran Premi con l’italiano protagonista della caduta in Portogallo con Marc Marquez.

In generale in questo momento nessuna delle altre squadre sembra in grado di fermare il team di Borgo Panigale, ci si potrebbe riuscire in qualche singolo gran premio ma sicuramente non nell’arco dell’intera stagione. Nel frattempo però la maggior parte dei team lavora anche in ottica mercato, visto che la prossima stagione vedrà molti cambiamenti nelle guide dei vari team.

Bagnaia è l’unico praticamente certo del posto, a meno di colpi di scena il compagno di squadra Enea Bastianini andrà via mentre in casa Ducati, nello specifico, nel team Gresini, tiene banco la situazione del pluricampione del mondo Marc Marquez. La scelta dello spagnolo di firmare con una Ducati non ufficiale ha sorpreso tutti, il pilota spagnolo ha cominciato abbastanza bene ma va ricordato che ha firmato un contratto annuale e quindi c’è curiosità per capire cosa accadrà il prossimo anno.

MotoGp, colpo di scena sul futuro di Marquez

In questa stagione Marquez potrebbe essere uno dei pochi in grado di mettere un freno al dominio della coppia Bagnaia-Martin, ma non è l’unico. Nelle prime due gare ha destato molta curiosità il giovanissimo talento Pedro Acosta, arrivato in punta di piedi in MotoGp ed ora, fin da subito, protagonista.

L’ex pilota e campione del mondo Jorge Lorenzo ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport toccando tra i vari temi anche il nuovo che avanza rispetto ai piloti di esperienza presenti nel Motomondiale. Lorenzo ha chiarito: “Marquez con la Ducati e il nuovo Acosta con il team GasGas della Ktm sono coloro che hanno la possibilità di poter alterare l’equilibrio di questo Mondiale“.

Lorenzo ha inoltre consigliato Marquez per la prossima stagione e una coppia con i due in KTM promette scintille. “Pedro Acosta vale questa categoria, mi ricorda molto gli inizi di campioni come Valentino Rossi, i miei e di Casey Stoner e anche lo stesso inizio di Marc Marquez“. Insomma Acosta desta gran curiosità e c’è grande voglia di vederlo tra i protagonisti di questa stagione.