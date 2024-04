Lutto tremendo nella F1, mondo dei motori stravolto

Il mondo dei motori è stato stravolto da una notizia davvero terribile: lutto tremendo per tutta la Formula 1

La Formula 1 piange lacrime amare per il terribile lutto che l’ha colpita, e che ha privato il mondo dei motori di uno dei suoi volti più iconici, straziando tutti i tifosi e gli appassionati di questo sport.

Chiunque abbia la passione per questo sport non può non ricordare un grandissimo campione volato via troppo presto come Ayrton Senna. Il pilota brasiliano è stato una della leggende della Formula 1 e solo il fato gli ha impedito di poter volare ancora più in alto di quanto non avesse già fatto.

La morte di Senna fu un colpo al cuore per tutti e, a distanza di 20 anni, per la Formula 1 è arrivato un nuovo straziante lutto che riguarda da vicino anche il compianto pilota brasiliano, dato che ad 86 anni si è spento Norman Edward “Ted” Toleman, colui che scommise proprio su Senna quando era giovanissimo.

Lutto nella Formula 1: addio a Ted Toleman, scopritore di Ayrton Senna

La notizia arrivata nelle ultime ore è stata devastante per la Formula 1 e per il mondo dei motori intero: all’età di 86 anni è deceduto Norman Edward “Ted” Toleman, manager britannico che ha scritto la storia facendo conoscere al mondo Ayrton Senna. Toleman aveva visto subito qualcosa di speciale nell’allora giovanissimo pilota brasiliano e non ebbe paura di scommettere su di lui che ha poi ripagato questa fiducia con gli interessi.

Affacciatosi sul mondo dell’automobilismo dopo aver raggiunto una buona solidità economica, Toleman fondò il proprio team omonimo nel 1977, nonostante avesse perso da poco il fratello, e l’anno successivo debuttò in Formula 2. Il momento topico per Toleman ed il suo team arrivò, però, nel 1984 quando fu ingaggiato come primo pilota Ayrton Senna, considerato all’epoca un vero e proprio astro nascente, confermando poi tutto il suo talento in pista.

Grazie a Senna, Toleman si tolse grandi soddisfazioni tra cui il primo podio con un sorprendente secondo posto al GP di Portogallo e poi un terzo posto al GP di Inghilterra. Nel 1985 le strade si sono separate e mentre Ayrton Senna si avviò verso i suoi più grandi trionfi, il team Toleman entrò in crisi per poi uscire di scena venendo ceduto alla Benetton.

Una volta uscito del tutto dal mondo dei motori, Toleman ha continuato a seguire da lontano il suo sport preferito ed ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nel sud-est asiatico, più precisamente nelle Filippine. La sua morte è stata accolta con grande dolore da tutto il mondo dei motori e dai tifosi che ora vogliono pensare che sia stato proprio Senna ad accogliere in cielo colui che gli ha permesso di diventare famoso