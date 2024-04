Sinner e Djokovic insieme, può succedere davvero

La rivalità tra Novak Djokovic e Jannik Sinner continua a tenere banco. Intanto però c’è un clamoroso colpo di scena

Da un lato il 24 volte campione Slam e numero uno al mondo Novak Djokovic, una leggenda di questo sport, sicuramente l’atleta che ha vinto di più. Dall’altra il nuovo che avanza, il nostro Jannik Sinner, attuale numero 2 al mondo e al momento dominatore finora di questo 2024. Il vecchio e il nuovo del tennis mondiale, un destino che sembra assolutamente incrociarsi.

Negli ultimi mesi i due più volte si sono affrontati e per ben 3 volte su 4 occasioni è stato il giovane talento italiano ad avere la meglio. Tra l’altro ha inflitto pesanti delusioni all’avversario, dalla vittoria nelle semifinali in Coppa Davis a fine 2023 sino soprattutto alla vittoria agli Australian Open: in quel preciso momento si è fatta davvero la storia.

Djokovic, in semifinale a Melbourne, aveva un ruolino di marcia di 10 vittorie e 0 sconfitte, non aveva mai perso in semifinale e Sinner gli ha inflitto una delle peggiori sconfitte della sua carriera. Quattro set, ma un match dominato con l’azzurro che ha lasciato le briciole al tennista serbo. Il 2024 è stato davvero una delusione finora per Nole, arrivato alla stagione su terra battuta con 0 titoli.

Nonostante le sconfitte i rapporti tra Djokovic e Sinner sono ottimi, il serbo ha sempre riconosciuto il valore dell’azzurro e nelle ultime ore gli ha fatto una curiosa quanto interessante proposta.

Djokovic a Jannik Sinner: “Possiamo farlo insieme”

Impegnato durante un evento per il noto marchio Head il 36enne serbo ha parlato della propria passione per gli sport invernali, una passione che condivide con Jannik Sinner. L’azzurro, prima di diventare un tennista, aveva valutato la possibilità di diventare uno sciatore professionista. Djokovic non ha dimenticato tutto ciò ed ha rivelato: “Nei prossimi anni non vedo l’ora di scendere in pista. Sono un grande fan degli sci e in generale degli sport invernali”.

Poi il riferimento appunto a Jannik Sinner: “Anche a Jannik piace sciare, chissà magari forse un giorno potremmo fare qualcosa insieme con Head. Sono sempre aperto a questo tipo di follie”.

Parlando del campo il numero uno Novak Djokovic ha proseguito: “Queste attività mi fanno uscire dalla mia zona di Comfort, mi portano grande eccitazione e attirano nuovi fan”. Insomma Djokovic e Sinner hanno davvero molto in comune, sia dentro che fuori dal campo. E magari un giorno potremmo vederli insieme in coppia, non sul campo da tennis ma sugli sci.