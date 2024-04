Schumacher, il messaggio è da brividi: ha lasciato il segno

Le ultime parole su Michael Schumacher hanno commosso moltissimo i fan della leggenda della F1: il suo impatto è stato gigantesco.

Da oltre dieci anni Michael Schumacher non compare in pubblico ma l’affetto dei suoi tantissimi tifosi è sempre ai massimi livelli. Il terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, ha stravolto completamente la vita della leggenda della F1. Oggi, come ha precisato anche la moglie Corinna in un’intervista di qualche anno fa, Schumacher “è diverso“, sebbene possa ancora godere dell’affetto della sua compagna di vita e dei loro figli Mick e Gina-Maria.

I fan sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva in merito ai progressi dell’ex pilota della Ferrari, capace di conquistare cinque titoli iridati consecutivi alla guida della Rossa. Al momento non sembrano esserci sviluppi confortanti, ma la fiammella della speranza resta sempre accesa. Nel frattempo sono in tanti a lasciare dediche, pensieri e omaggi al Kaiser: una premura espressa non soltanto dai numerosissimi fan del tedesco, ma anche da tanti colleghi che hanno condiviso con Schumi le emozioni della pista.

Tra questi c’è Giancarlo Fisichella, che ha parlato proprio di Schumacher durante la live su Instagram ‘Tatanka, senza giri di parole’. L’iniziativa di Stanleybet.news in collaborazione con Calciotime.it è un talk sportivo partito lo scorso novembre, condotto dall’ex calciatore Dario Hübner e dal giornalista Giovanni Remigare.

Ultim’ora Schumacher: messaggio da brividi, fan commossi

Ospite di questa puntata era proprio l’ex pilota di Benetton, Jordan e Renault, che sul finire della sua carriera ha avuto anche l’opportunità di guidare la Ferrari (anche se solo per qualche GP). Quando al pilota romano viene chiesto chi è il Maradona della F1 la sua risposta è diretta: “Non posso non dire Michael Schumacher“, le parole di Fisichella, che ha ricordato di aver corso assieme al campionissimo tedesco.

Fisichella ha poi sottolineato che Schumacher riusciva ad andare fortissimo praticamente su ogni tracciato. Oltre a essere un pilota straordinario, il Kaiser era anche un “ragazzo eccezionale“: il driver capitolino ha evidenziato quanto Schumi fosse appassionato di calcio e ricordato le tante partite giocate insieme con la Nazionale piloti.

Anche se ci sono stati tanti altri piloti che hanno lasciato il segno in F1, come Niki Lauda e Ayrton Senna, per Fisichella il più grande di tutti è stato proprio Michael Schumacher. Parole di grande stima e affetto, quelle pronunciate dal 51enne romano nei confronti del 7 volte campione del mondo di F1: i tifosi di Schumacher le hanno apprezzate moltissimo.