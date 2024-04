Altro addio eccellente in MotoGP: scelta irrevocabile, tutti increduli

Alla vigilia del GP di Austin, in Texas, è arrivato un annuncio che ha scosso la MotoGP. E’ già tutto deciso, se ne andrà alla fine del Mondiale in corso

Dopo tre settimane di stop forzato a causa del rinvio del GP di Argentina, la MotoGP torna in pista ad Austin, sullo stesso tracciato che ospita il Gran Premio di Formula 1.

Un weekend storico, quello texano, per la classe regina del Motomondiale. Sarà il primo, infatti, sotto l’egida della nuova proprietà di Liberty Media, subentrata a Dorna Sport. Il colosso finanziario statunitense è riuscito a riunire sotto un’unica proprietà la Formula 1 e l’intero Motomondiale. Oltre alla MotoGP, infatti, rientrano nell’accordo anche la Moto2, la Moto3, la SuperBike e la MotoE.

L’avvicendamento tra Liberty Media e Dorna non è stata l’unica notizia di rilievo in MotoGP dopo l’ultimo GP di Portimao. Lo scorso 5 Aprile, la Yamaha e Fabio Quartararo hanno annunciato il rinnovo biennale del contratto in scadenza a fine stagione. Una decisione sorprendente quella dell’ex campione del mondo che, in più di un’occasione, aveva palesato la propria insofferenza sulle potenzialità della moto ufficiale nipponica assai lontana, per prestazioni, da Ducati e KTM.

MotoGP, addio improvviso: è già ufficiale

Se il rinnovo di Quartararo ha spiazzato tutti per le tempistiche con cui è arrivato, altrettanto può dirsi di un altro annuncio che ha interessato la Yamaha poche ore fa. Lin Jarvis, managing director del team giapponese dal 1999, ha annunciato il proprio addio alla conclusione del Mondiale in corso.

“Questa sarà la mia ultima stagione alla Yamaha – ha dichiarato Jarvis ad AutoSport – lascio a fine anno. Deciderò in seguito cosa fare. Sono nel Team factory dal 1999, un periodo insolitamente lungo. A 66 anni comincio anche ad essere un pò stanco di viaggiare.”

Nella stessa intervista, Jarvis ha comunicato che la Yamaha ha già individuato il suo successore che sarà annunciato a breve. Verosimilmente si opterà per una soluzione interna al Team.

Con Jarvis alla guida, la Yamaha ha conquistato otto titoli Mondiali in MotoGP, tre con Jorge Lorenzo, uno con Fabio Quartararo e quattro con Valentino Rossi. Proprio con quest’ultimo, Jarvis è stato in trattativa per il possibile passaggio del Team VR46 come squadra clienti della Yamaha. Trattativa che non ha avuto l’epilogo sperato per la Yamaha. A quanto pare, infatti, il Team VR46 rimarrà con la Ducati per altri due anni.