Juventus, poca cattiveria. Un altro passo indietro

Una brutta Juventus non va oltre lo 0-0 nel derby della Mole contro il Torino. Un netto passo indietro per i bianconeri, che dopo le ultime convincenti uscite non sono riusciti a superare la formazione di Ivan Juric, nonostante qualche occasione clamorosa che doveva essere sfruttata meglio. Nelle ultime uscite la Juve aveva dimostrato di aver ritrovato una grinta che ormai era stata persa, ma contro i granata c’è stata un’involuzione preoccupante, soprattutto perché questa squadra non riesce ad avere continuità, soprattutto in un momento della stagione così importante.

Massimiliano Allegri, nel post partita, ha detto: “È mancata un po’ di lucidità e efficacia, per quanto riguarda la solidità è un gruppo straoridnario che si è ricompattato molto bene nelle difficoltà e vuole centrare a tutti i costi l’obiettivo della Champions e arrivare in finale di Coppa Italia“. Ecco, sono mancati lucidità ed efficacia negli ultimi metri. Quest’anno la Juventus non riesce ad essere aggressiva, l’occasione clamorosa capitata sui piedi di Dusan Vlahovic ne è la palese dimostrazione.

Negli ultimi giorni si è parlato del futuro di Allegri, sempre in bilico soprattutto dopo le parole di Elkann. Questa squadra, però, pare che da mesi non abbia più quelle motivazioni utili per raggiungere determinati obiettivi. C’è ancora una Coppa Italia da provare a portare in bacheca, ma è chiaro che il prossimo anno qualcosa deve cambiare.