Napoli, quante occasioni perse: il riassunto di una stagione confusionaria

Un punto che non serve a nulla per la classifica. Il Napoli non va oltre il 2-2 casalingo contro la Roma e rallenta ulteriormente nella corsa all’Europa. Una gara che ha visto i partenopei avere diverse occasioni per andare in vantaggio; occasioni prontamente sfumate, un riassunto di questa stagione maledetta per gli azzurri che non riescono a imporsi ma almeno, rispetto ad altre occasioni, hanno avuto la forza di reagire e di ribaltare anche il risultato. Soddisfazione per le occasioni create, rimpianti, tanti, perché il risultato poteva essere diverso, in un momento in cui il Napoli aveva bisogno di una vittoria.

Francesco Calzona, ai microfoni di DAZN, ha espresso tutto ciò: “I rimpianti li abbiamo, perché è dall’inizio che questa squadra ha dei problemi. È chiaro che c’è sempre la speranza di risolverli il prima possibile. Oggi la squadra ha fatto una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista. Una squadra che ha rincorso. La testa dell’uomo non è facile da studiare, a volte ti passa la palla accanto e non ti viene da rincorrere, ma magari non è una cosa voluta perché il calciatore non lo vuole fare. Magari in quel momento non lo fa e mette in difficoltà il compagno. Ho chiesto questo ai ragazzi, ci sono delle immagini chiare che ho fatto vedere ai ragazzi dove questo non succede. I giocatori mi hanno dimostrato che hanno capito e dobbiamo continuare così da qui alla fine”.

Le ultime quattro gare decreteranno il destino del Napoli, che ha bisogno di racimolare più punti possibile per raggiungere una competizione europea, puntando almeno all’Europa League. La situazione resta complicata, ora non è tempo di fare calcoli o pensarci troppo: bisogna vincere, a prescindere da tutto il resto e da quello che sarà il futuro della società partenopea.