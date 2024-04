Nadal rischia di imitare Federer: si annuncia la catastrofe

Il futuro di Rafael Nadal resta in forte bilico. I tifosi sperano che lo spagnolo possa concludere la sua carriera nel migliore dei modi

Quando parliamo di Rafael Nadal trattiamo di uno dei più grandi atleti e tennisti della storia. Sono ormai vent’anni che il fenomeno di Maiorca regala spettacolo in campo: ha dominato per anni sulla terra battuta, ma è riuscito a vincere e a togliersi grosse soddisfazioni anche su altre superfici.

L’ultimo anno e mezzo è stato però al limite del drammatico per i tifosi del 22 volte campione Slam: Rafa ha avuto diversi infortuni e tante operazioni, lo spagnolo ha già annunciato che il 2024 sarà – a meno di repentini e clamorosi colpi di scena – il suo ultimo anno tra i professionisti. Eppure le cose non stanno andando per il meglio, Nadal non sta giocando come voleva e proseguono i problemi fisici.

L’obiettivo di Rafa era giocare l’ultima stagione disputando tutti i tornei al quale era più legato e ovviamente provando a essere competitivo. Le cose non stanno andando affatto cosi, Nadal ha debuttato a inizio stagione in quel di Brisbane, ma al secondo match ha avuto un nuovo infortunio e da quel momento non è più tornato in campo. Il tennista iberico ha già saltato tornei importanti come gli Australian Open o 1000 come Miami e Monte-Carlo.

Rafael Nadal, c’è la sentenza di Feliciano Lopez

L’ex tennista Feliciano Lopez, tra l’altro amico del fenomeno maiorchino, ha parlato ai microfoni di ‘AS’ della situazione di Nadal e dei problemi che hanno caratterizzato questi mesi. A riguardo il talento iberico ha spiegato: “L’unica cosa che voglio è che possa riprendersi velocemente e possa dire al tennis mentre gioca”. Feliciano ha fatto poi un paragone con un altro grande tennista, la leggenda svizzera Roger Federer.

Lui ha proseguito: “Sarebbe molto triste per gli appassionati se Rafa non potesse ritirarsi dal tennis come merita. Dopo quello che è successo a Roger Federer sarebbe triste se anche Rafa dovesse passare attraverso questo”. Insomma Nadal non gioca da tempo e rischia di subire lo stesso travagliato percorso del campione svizzero, tennista che giocò quasi nulla nell’ultimo anno e che si ritirò solo in un esibizione.

Feliciano ha comunque confermato di essere ottimista sul fatto che Nadal possa partecipare al Masters 1000 di Madrid (torneo del quale è direttore) e spera di vederlo ancora lottare davanti ai suoi tifosi.