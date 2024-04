Ribaltone in Ducati, Marquez gongola: Bagnaia è una furia

La mossa della Ducati spiazza completamente i fan della Casa di Borgo Panigale: Marquez esulta, Bagnaia non ci sta.

Qualche settimana fa nel Gran Premio del Portogallo, Marquez e Bagnaia sono stati protagonisti di uno scontro che ha portato entrambi al ritiro a due giri dal termine. I due piloti stavano duellando per la quinta posizione quando sono entrati in contatto: la caduta è stata inevitabile. Sia Marquez che Bagnaia si sono poi lanciati accuse reciproche: per lo spagnolo il campione del mondo in carica ha fatto “troppa resistenza“, mentre Pecco non si sente in alcun modo responsabile di quanto accaduto (“Ci mancava solo che prendessi io la penalità“, le parole del torinese).

Al di là di questo episodio sembra che la tensione tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia sia destinata a rimanere alta. In queste ultime settimane si è detto molto su cosa stia pensando di fare la Ducati in vista della prossima stagione. In tanti pensano che Jorge Martin, attualmente leader del Mondiale 2024, verrà finalmente promosso nel team ufficiale.

Un desiderio che lo spagnolo della Pramac coltiva da tempo e che sperava di poter esaudire già negli scorsi mesi. Ma cosa accadrebbe se Martin non dovesse effettivamente rimanere in Ducati? L’ex pilota Alex Hofmann, in un’intervista a Speedweek, ha parlato di quelli che potrebbero essere gli scenari futuri.

Colpo di scena Marquez! Bagnaia non ci sta

Secondo Hofmann, infatti, ci sono buone possibilità che Jorge Martin vada a prendere il posto di Aleix Espargarò in Aprilia. Entrambi, come fa notare proprio l’ex pilota, sono gestiti da Albert Valera: se il 34enne di Granollers dovesse decidere di ritirarsi il manager farebbe di tutto per garantire quella sella a Martin.

D’altronde il pilota spagnolo, classificatosi al secondo posto nel Mondiale 2023 e tra i favoriti nel campionato di quest’anno, ha già sottolineato di non voler chiudere le porte a nessuno. Per farla breve: la priorità resta sempre il team ufficiale Ducati, ma sempre con un occhio alle possibili alternative.

Ma come reagirebbe Bagnaia in caso di mancato passaggio di Martin nel team ufficiale? Il due volte campione del mondo non la prenderebbe benissimo, dato che a quel punto il candidato principale a fargli da spalla diventerebbe proprio Marc Marquez. Un’ipotesi che ovviamente farebbe gongolare il vincitore di otto titoli iridati, di cui sei in MotoGP con la Honda: in questo modo potrebbe tornare davvero competitivo. Al contrario, Bagnaia non gradirebbe molto avere un compagno di squadra come Marquez: nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.