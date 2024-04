Ultim’ora Verstappen, ormai è deciso: è fatta

La bufera attorno al caso Horner sembra essersi calmata. Continuano intanto i rumors di mercato per la Formula Uno

Il Mondiale di Formula Uno è cominciato da una manciata di settimane e si sta rivelando molto interessante. Parliamoci chiaro, la Red Bull resta la grande favorita per il titolo, ma – rispetto al passato – la Ferrari sembra almeno competitiva e può disturbare il dominio di Max Verstappen.

Oltre alle corse ci sono tanti spunti che hanno portato finora attorno al Mondiale: la vicenda Horner ha generato tante polemiche, ma alla fine il Team Principal della Red Bull è stato assolto e resta cosi in pieno controllo all’interno della casa austriaca. Oltre a questo tiene banco il mercato e ci sono diverse situazioni da valutare. Fernando Alonso ha rinnovato con l’Aston Martin mentre ora Carlos Sainz – una delle stelle attualmente libere – appare più vicino alla Mercedes.

Tutto è cominciato, pochi giorni prima del Mondiale, con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e da quel giorno è cambiato davvero tutto. La vicenda Horner poi ha creato qualche problema anche alla situazione di Max Verstappen e attorno al pluricampione titolato sono nati rumors di mercato. Le ultime indicazioni sono però chiare, il futuro del pilota olandese dovrebbe esser deciso.

Red Bull, il futuro di Verstappen è chiaro

L’ex presidente della Formula One Group Bernie Ecclestone ha parlato ai microfoni del ‘Daily Mail’. Tanti i temi trattati, dal caso Horner fino alla situazione di Max Verstappen e il 93enne molto legato al mondo dei motori ha detto la sua senza remore: “Il tempo cura ogni cosa, so che le cose tra Christian e Geri (la moglie, la cantante Geri Halliwell) vanno alla grande. Non vedo poi perchè non debba restare, il team sta facendo cose eccellenti e credo che alla fine passerà tutto”.

Ancora più deciso poi quando si tratta del futuro di Max Verstappen, accostato nelle ultime settimane alla Mercedes. Ecclestone è chiaro e non pensa ad un repentino quanto clamoroso cambio vettura per il pilota: “Max sembra destinato a restare, alla fine le persone superano l’accaduto e vanno avanti”. Ecclestone fa notare che Verstappen continua a vincere e – visto l’andamento – non vede perchè dovrebbe cambiare.

La Mercedes intanto spera, ma – rispetto a qualche settimana fa – le cose sembrano più complicate. Per questo sembra poter virare su Sainz con l’opzione del giovane Kimi Antonelli sempre in auge nella mente di Toto Wolff.