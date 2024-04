Atalanta-Verona 2-2: Dea rimontata nella ripresa

Termina 2-2 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Hellas Verona. E’ la Dea a sbloccare la gara al 13′ con Scamacca con lo stesso attaccante che poco dopo serve poi a Ederson la palla del 2-0. Nella ripresa la rimonta scaligera, prima con Lazovic e poi con Noslin.

Atalanta-Verona, le formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Dani Silva; Suslov, Folorunsho, Noslin; Lazovic, Bonazzoli. All. Baroni.

La partita, primo tempo

Parte forte la Dea che la sblocca già dopo 13′ minuti. Recupero alto di Toloi che sradica il pallone ad un avversario. Poi Koopmeiners va subito in verticale da Scamacca che aggiusta il pallone e con il destra tira un bolide che non lascia scampo a Montipò. Passano 5 minuti e la Dea raddoppia. Con tre passaggi l’Atalanta arriva in porta. Palla in verticale per Scamacca che di prima manda in profondità Ederson. Il brasiliano, a tu per tu con Montipò, piazza alla sinistra del portiere e non sbaglia. Al 23′ ancora Dea vicina al gol. Praterie per i ragazzi di Gasperini. Palla allargata per Koopmeiners che fa partire un cross basso verso Pasalic il quale dall’area piccola spedisce sopra la traversa. Al 31′ pericoloso ancora Pasalic. Altra occasione per l’Atalanta. Gran cross dalla trequarti di Koopmeiners per Pasalic che colpisce di testa ma Montipò si allunga e devia in corner. Al 41′ il Verona sfiora il gol. Angolo tagliato con Magnani che schiaccia ma Carnesecchi blocca e non si fa sorprendere. Termina 2-0 la prima frazione.

La partita, la ripresa

In avvio di ripresa il Verona riprende la gara. Al 57′ il 2-1 di Lazovic. Ripartenza Verona guidata da Noslin. Il numero 17 arriva al limite e scarica per Lazovic che controlla e calcia sotto le gambe di un difensore. Pallone che si infila all’angolino. Passano 3 minuti e arriva il 2-2. Centonze, sulla destra, ha tutto il tempo di aggiustarsi il pallone e mette un gran pallone in mezzo sul quale si avventa Noslin. Il numero 17 anticipa Carnesecchi e deposita in porta. Al 74′ Montipò salva il 3-2 della Dea. Scambio Lookman-Miranchuk con il russo che calcia sul palo di Montipo’ che non si fa sorprendere. All’ottantesimo è 80′ è poi Holm a sprecare il nuovo vantaggio. Miranchuk si libera tra le linee e serve in area Holm. Il numero 3 controlla bene ma, da buona posizione, calcia altissimo e spreca una buona occasione. Al minuto 87′ poi ancora è il russo a rendersi pericoloso. Hateboer sterza su Cabal e serve Miranchuk. Il russo arriva al limite e calca fortissimo ma Montipò si distende e mette in corner. Nel finale è poi ancora Noslin a provarci. Fa tutto da solo Noslin che converge sul destro e calcia troppo centralmente. Blocca in due tempi Carnesecchi. La gara termina così 2-2.