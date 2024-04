Decisione ufficiale e storica in F1, Mondiale stravolto

Settimana di annunci in Formula 1. Dopo quello del rinnovo di Alonso con l’Aston Martin nè è arrivato un altro che riguarda la prossima stagione

Weekend di pausa per la Formula 1. Archiviata la doppietta Red Bull nel GP di Suzuka, si torna in pista tra sabato 20 e domenica 21 aprile a Shanghai, in Cina.

Un grande ritorno per la Formula 1. L’ultima edizione del Gran Premio di Cina è datata, infatti, 2019. Da allora, l’evento è stato sospeso a causa della pandemia. Dopo quattro edizioni, dunque, si torna a gareggiare a Shanghai, peraltro, con un doppio impegno in quanto è prevista, proprio il prossimo weekend, la prima delle sei Sprint Race stagionali.

Tornerà a gareggiare a Shanghai anche Fernando Alonso, grande protagonista della settimana appena scorsa. Nessun ritiro dalle competizioni per il campione iberico che ha firmato un rinnovo biennale con la Aston Martin, ponendo fine così anche alle indiscrezioni che lo volevano anche in altri team, su tutti la Mercedes ancora alla ricerca di un sostituto di Lewis Hamilton.

Dopo quello del rinnovo di Alonso con la Aston Martin, è arrivato un altro annuncio ufficiale in Formula 1. E’ stato già definito, infatti, il calendario del prossimo Mondiale con alcune novità degne di rilievo.

Formula 1, definito il calendario del Mondiale 2025: tutte le novità

La prima novità significativa apportata nella programmazione dei Gran Premi riguarda la Gara inaugurale. Dopo quattro stagioni consecutive, il Mondiale di F1 non comincerà più dal Bahrain bensì dal GP di Australia previsto il 16 marzo 2025. Melbourne si riprende così il posto di gara inaugurale che ha occupato, di fatto, fino al 2020.

Il GP del Bahrain sarà la quarta gara in calendario dopo Cina e Giappone. Il primo GP in Europa è previsto il 18 maggio a Imola che precede Montecarlo, Spagna, Canada, Austria e Silverstone.

Lo storico GP di Gran Bretagna è previsto il 6 luglio 2025 e anticipa una pausa di tre settimane nello stesso mese. Una novità assoluta nel calendario di Formula 1, considerato come a Luglio sono sempre stati programmati una serie di eventi ravvicinati in vista dello stop estivo di Agosto. Pausa estiva che, nel 2025, sarà più ampia e suddivisa in due mesi. Oltreché a Luglio, infatti, ci si fermerà nuovamente anche ad Agosto con uno stop prolungato dal GP di Ungheria del 3/8 a quello di Zandvoort del 31.

🥁 Presenting… the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

Confermato il GP di Monza nel primo weekend di settembre (5-7). Finale di stagione che ricalca la programmazione del Mondiale in corso con Las Vegas di nuovo presente al sabato (22 novembre) e ultimo GP ad Abu Dhabi il 7/12.