Barcellona-PSG 1-4: i parigini di Luis Enrique volano in semifinale di Champions League dove affronteranno il Borussia Dortmund che a sua volta ha superato 4-2 l’Atletico Madrid.

Partita in salita per Mbappé e compagni: blaugrana subito in vantaggio con il solito Raphinha che dopo la doppietta di Parigi sblocca il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfruttando al meglio una super accelerazione di Yamal. Cambia il match al 29′: ingenuità di Araujo che si fa bruciare da Barcola e spende il fallo da ultimo uomo. Barcellona in dieci uomini: fuori Yamal dentro Inigo Martinez. L’inerzia del match si sposta verso Parigi con la squadra di Luis Enrique che trova il gol del pareggio con il grande ex Ousmane Dembelé, al terzo gol stagionale (secondo al Barcellona).

Nel secondo tempo di Barcellona-PSG, i transalpini ribaltano il match al 54′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una gran botta di Vitinha dalla distanza. Poco dopo altra ingenuità dei blaugrana: entrata scomposta di Cancelo in area ai danni di Dembelé. Rigore per il PSG e rete dell’1-3 con il solito Mbappé. Xavi provo il tutto per tutto con gli ingressi di Ferran Torres, Fermin Lopez e Joao Felix. Donnarumma salva il PSG da una conclusione di Lewandowski.

Sugli sviluppi da calcio d’angolo per il Barcellona, ripartenza dei francesi condotta da Hakimi per Mbappé. Il numero 10 si fa ipnotizzare da Ter Stegen che compie un altro miracolo su Asensio. L’azione prosegue con Koundè che rinvia addosso a Martinez e con la sfera che giunge sui piedi di Mbappé che controlla e calcia con il mancino superando il portiere tedesco per la quarta volta. Altro miracolo di Luis Enrique, il PSG è in semifinale di Champions League.