Jacobs, annuncio da favola: tifosi in festa

In attesa delle prossime Olimpiadi di Parigi, grazie ad un suo annuncio, Marcell Jacobs ha fatto esultare i suoi tifosi

Con il passare delle settimane, di fatto, sta aumentando sempre di più l’attenzione verso le prossime Olimpiadi. Il prossimo 26 luglio, infatti, inizierà a Parigi l’evento sportivo più seguito al mondo. Questa è la miglior occasione per far sì che altre discipline finiscano finalmente sotto la luce dei riflettori sia dei media che degli appassionati di sport.

Tra gli sport che grazie alle Olimpiadi finiscono sulla bocca di tutti bisogna sicuramente inserire l’atletica leggera. Basti pensare che la gara regina delle Olimpiadi è proprio quella dei 100 metri. L’ultima edizione, ovvero quella disputata tre anni fa a Tokyo in piena epoca Covid, è stata vinta da un atleta italiano, ovvero Marcell Jacobs.

Quest’ultimo, inoltre, in Giappone è riuscito a vincere anche l’oro olimpico nella 4×100 insieme agli altri italiani Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Grazie a questi due ori vinti tre anni fa a Tokyo, Marcell Jacobs è ora uno degli atleti più attesi alle prossime Olimpiadi di Parigi, e non solo nel nostro Paese. Proprio per questo motivo, i tifosi sono rimasti esaltati da un annuncio che riguarda lo sprinter nato ad El Paso, Texas.

Olimpiadi di Parigi, Marcell Jacobs: “Io portabandiera? Un sogno, sarebbe qualcosa di epico”

Lo stesso Marcell Jacobs, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sportweek’ (settimanale del quotidiano sportivo italiano la Gazzetta dello Sport), si è infatti soffermato sulla possibilità di essere il prossimo portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi: “E’ veramente qualcosa di epico, credo che sia il sogno di chiunque pratichi sport ad un determinato livello di sport”.

Jacobs, che ha anche annunciato la sua partecipazione alla prossima edizione del Roma Sprint Festival, ha poi continuato il suo intervento sulla possibilità di fare da portabandiera: “Ho avuto la fortuna di venire designato per la cerimonia di Chiusura di Tokyo. Per Parigi ci sono tanti atleti che meritano questo onore, toccherà al presidente Malagò scegliere. Per quanto mi riguarda, se non sarà questa, sarà per la prossima edizione…”.

Il velocista azzurro ha poi anche rilasciato delle dichiarazioni sul suo trasferimento in Florida, esattamente a Jacksonville: “Ho avuto la possibilità di dedicare molto tempo a me stesso. In questa maniera, in qualche modo, mi sono ritrovato. E’ difficile riflette quando hai tantissimi impegni. Sono riuscito ad isolarmi e mettere bene a fuoco i miei prossimi obiettivi”.