Retroscena Sinner: nessuno lo ha notato

Jannik Sinner protagonista di un retroscena che in pochi avevano notato durante il Master 1000 di Montecarlo

Nonostante sia passato qualche giorno, è sempre forte il rammarico nei tifosi di Jannik Sinner, e di tutto il mondo dello sport italiano, come l’altoatesino abbia perso il Master 1000 di Montecarlo. L’uscita in semifinale da parte del classe 2001 contro il greco Stefanos Tsitsipas, poi vincitore del torneo per la terza volta in carriera, non è piaciuta a nessuno. Se non altro per il modo in cui Sinner è stato beffato.

Le condizioni fisiche non eccellenti con alcuni crampi hanno fatto il loro, impedendo al tennista di esprimersi al meglio. Ma parte della “colpa” è stata anche dell’arbitro che ha commesso un errore tecnico importante, considerando dentro una palla che invece era uscita. Questo ha portato ad una marea di critiche nei confronti del fischietto di gara, e sui social c’è anche chi ha parlato di “rapina”. Diversi i tifosi, anche illustri, che si sono esposti su questa dura linea, polemizzando in maniera netta su quanto successo a Montecarlo.

Retroscena Sinner: l’annuncio su quanto successo a Montecarlo

Tra i più scatenati c’era sicuramente Flavio Briatore che ha attaccato sui social senza mezzi termini l’arbitro. La beffa per Sinner è stata molto forte anche secondo il noto imprenditore.

“Anche nel tennis abbiamo visto come un arbitro può farti perdere un incontro” è l’attacco frontale da parte di Briatore. Che non manca comunque modo di fare i complimenti all’altoatesino per la prova disputata. Ci va giù duro anche Adriano Panatta, attaccando l’arbitro che, ricordiamo, era donna: “L’avrei buttata al mare, seggiolone e microfono compreso. Non si può perdere in questo modo“. Attacchi poco diplomatici, a quanto pare. Ma il “furto” per tutti è stato bello pesante. Prova a stemperare i toni, invece, Paolo Bertolucci. L’ex tennista ha fatto una rivelazione, svelando un retroscena che nessuno aveva notato sul campione.

Glielo ha rivelato in persona Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner. “Il giudice di linea ha sbagliato, non può prendere un abbaglio così clamoroso” è l’incipit di Bertolucci. Poi svela il retroscena: “Vagnozzi mi ha detto che era in tuffo, in allungo. Gli è venuto il dubbio ma lì è una frazione di secondo in cui devi decidere. L’ha messa in campo e ha proseguito ma non era sicuro. Col senno di poi si sarebbe fermato, ma se lo fai e hai torto poi fai una figura barbina. Lì o ti fermi o giochi e lui ha optato per la seconda”. Resta forte il rammarico ma il futuro è sicuramente dalla parte di Sinner.