Berrettini, guai senza fine: è un disastro

L’ex numero 6 al mondo Matteo Berrettini è alle prese ormai da tempo con una situazione piuttosto delicata.

Matteo Berrettini è stato l’apripista del successo recente del tennis italiano, il primo azzurro in epoca attuale a ottenere importanti risultati, come la storica finale a Wimbledon del 2021. Lo ricordiamo tutti esultare insieme alla Nazionale italiana di calcio: Matteo è diventato numero 6 al mondo ed è stato per diverso tempo tra i migliori.

L’atleta romano ha preso parte alle Atp Finals e si è dimostrato un tennista piuttosto forte soprattutto su superfici come cemento ed erba, per diverso tempo i tifosi hanno visto in lui il fenomeno in cui sperare ma i problemi fisici e situazioni che alcuni hanno definito distrazioni extra tennistiche, con una poca attenzione al tennis nello specifico.

In generale però sono i problemi fisici ad aver rallentato e non poco l’ex numero 6 al mondo, tennista che ha disputato davvero pochi match nell’ultimo anno e mezzo e che solo recentemente è rientrato nel circuito Atp. La vittoria nel torneo di Marrakech aveva dato belle speranze, ma le ultime notizie non sono positive. Matteo Berrettini rischia di uscire nuovamente dalla Top 100 del ranking mondiale.

Matteo Berrettini, nuovo crollo nel ranking Atp

Dopo la sconfitta nel primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (Matteo era anche stanco dopo i diversi match consecutivi) Berrettini ha perso posizioni nel ranking Atp, (ben tredici) ed è scivolato al 98 posto del ranking, nuovamente a pochi passi dall’uscita dalla Top 100 mondiale.

Di certo non una buona notizia per lui, l’azzurro vuole entrare il prima possibile nelle prime posizioni anche per guadagnare senza problemi l’accesso per i principali tornei al mondo. Matteo non ha partecipato al torneo di Barcellona, l’obiettivo è essere pronto per i 1000 di Madrid e Roma e per il Roland Garros. Qui Berrettini non ha quasi punti da difendere e quindi ha solo punti da guadagnare, per questo l’ex numero uno italiano vuole farsi trovare pronto e migliorare la sua classifica.

Una settimana che ha visto Matteo ma non solo in difficoltà, problemi anche per il giovane talento azzurro Luca Nardi, scivolato un pò indietro in classifica (ma sempre in Top 100). Settimana sfortunata per il carrarino sconfitto al primo turno a Bucarest e protagonista di una preoccupante scivolata nel match contro Seyboth Wild. Per lui c’è attesa per valutare le proprie condizioni, gli infortuni sono una tegola importante e anche Berrettini purtroppo ne sa qualcosa.