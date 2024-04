Fiorentina, una semifinale da non mancare: tocca a Belotti

Una semifinale da non mancare. Una gara da non sbagliare. Al Franchi arriva il Viktoria Plzen e la Fiorentina non può permettersi un’ulteriore passo falso dopo lo scialbo 0-0 dell’andata. Con Italiano che si assume le colpe della scarsa produzione offensiva…

Fiorentina, le parole di Italiano

Italiano parla così: “Se in questi mesi le nostre prime punte non hanno fatto gol con continuità, la responsabilità maggiore è dell’allenatore e di quello che cerca di proporre. Di quello che forse non trova in termini di soluzioni. Però le partite le prepari soprattutto per far arrivare più rifornimenti possibili agli attaccanti, compresi gli esterni. Qualche numero buono c’è, vedi Gonzalez e Bonaventura. Sul numero nove, è vero, stiamo soffrendo: cercheremo soluzioni diverse. In precedenza invece mi riusciva spesso di veder gioire i miei nove, magari c’è qualche maledizione o macumba e dobbiamo cercare di toglierla. Se continuiamo però a stazionare davanti, con certe percentuali, qualcosina in più può arrivare. Stamani abbiamo lavorato con il gruppo offensivo: sappiamo anche noi che tutti dobbiamo fare qualcosa in più“.

Fiorentina che sente la mancanza dei gol delle punte con Belotti che anche molto sfortunato nelle ultime gare…

Il momento di Belotti

Italiano su Belotti: “Tutti ci aspettavamo qualche gol in più da parte di un ragazzo che lavora in maniera straordinaria per la squadra, per come corre e come lotta. Ha trovato sulla sua strada portieri che hanno fatto miracoli ma siccome abbiamo ancora tante partite penso che possa essere ancora ripagato. Lo spiraglio Andrea lo troverà. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare e lui invece ha giocato tanto: mi auguro che domani possa avere quell’opportunità per far gol. Per come lavora non è giusto non vederlo esultare ma manca poco…“

Fiorentina quindi che dovrà ripartire dai suoi attaccanti Nico Gonzalez il Gallo che dovranno provare a trascinare la Fiorentina in Semifinale…