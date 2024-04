Mondiale per club, le squadre qualificate: l’ultimo posto UEFA dipende dall’Arsenal

Manca sempre meno al Mondiale per Club della FIFA. La prima edizione si giocherà nell’estate 2025 dal 15 giugno al 13 luglio negli USA: 32 le squadre partecipanti, divise in otto gruppi da quattro. Le prime due squadre di ogni girone andranno agli ottavi di finale. Fase a eliminazione diretta con gara secca. Per l’Europa si qualificheranno 12 squadre. 6 squadre dal Sudamerica, mentre Asia, Africa e Centro e Nord America 4 posti. Uno all’Oceania e uno al Paese ospitante. Saranno due le squadre italiane a partecipare al Mondiale per Club, Inter e Juventus.

Le qualificate Uefa al Mondiale per Club: Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern Monaco, Inter, Porto, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica, Atlético Madrid. Out il Barcellona, l’ultimo posto spetta a una tra Arsenal e Salisburgo.

Le squadre qualificate degli altri continenti al Mondiale per club: Monterrey (Vincitrice CONCACAF Champions League 2021), Seattle Sounders (Vincitrice CONCACAF Champions League 2022), Leon (Vincitrice CONCACAF Champions League 2023), Urawa Red Diamonds (Vincitrice AFC Champions League 2022), Al-Ahly (Vincitrice CAF Champions League 2020/21 e 2022/23), Wydad Casablanca (Vincitrice CAF Champions League 2021/22), Auckland City (qualificato tramite ranking OFC), Palmeiras (Vincitrice Copa Libertadores 2021), Flamengo (Vincitrice Copa Libertadores 2022), Fluminense (Vincitrice Copa Libertadores 2023).