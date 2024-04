Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League con le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid. 3-3 il risultato del Santiago Bernabeu con due spettatori non paganti: Haaland da un lato e Bellingham dall’altro. Praticamente? I due protagonisti più attesi. Un match scoppiettante quello di una settimana fa con le squadre di Guardiola e Ancelotti che proveranno a staccare il pass per le semifinali della massima competizione europea.

Umori simili per Citizens e Blancos: da un lato i vincitori dell’ultima Premier League sono ad un passo dalla finale di FA Cup e in caso di qualificazione possono tenere vivo il sogno del secondo Triplete consecutivo. Dall’altre parte, le Merengues, hanno intenzione di riscattare il pesante ko dell’Etihad dello scorso anno e, allo stesso tempo, nel weekend sono attesi dal Clasico con il Barcellona che potrebbe chiudere definitivamente il discorso Liga.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO: Orsato (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Giallatini. IV UOMO: Mariani. VAR: Irrati-Valeri.