Sembrava stregata la porta del Viktoria Plzen al Franchi questa sera, ma la Fiorentina supera la resistenza della squadra ceca ai supplementari: finisce 2-0 grazie ai centri di Nico Gonzalez e Biraghi. Nel primo tempo un palo e una traversa per la banda di Italiano, che non è riuscita a sfondare il muro nei regolamentari. Sono serviti dunque i minuti aggiuntivi per qualificarsi alle semifinali di Conference League.