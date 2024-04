“Leclerc soffre”: tifosi sotto shock

L’annuncio inatteso riguarda Charles Leclerc, adesso i tifosi della Ferrari sono spiazzati: rivelazione pazzesca

In casa Ferrari i piani per il presente sono già chiari. Ma anche quelli per il futuro più a breve termine, con il Team Principal Frederic Vasseur che sembra aver imboccato la strada giusta per riportare la ‘Rossa’ dove merita.

Anni di magra, spesso di figuracce: la Scuderia di Maranello non ha intenzione di stare più a guardare la Red Bull dominare incontrastata il mondiale di Formula 1 ed è per tale ragione che tra meno di un anno arriverà Lewis Hamilton a dare una grossa mano al Cavallino Rampante. L’annuncio del 39enne di Stevenage, datato 1 febbraio 2024, è stato come un fulmine a ciel sereno e rischia di sparigliare le carte in tavola nel paddock.

Hamilton farà parte del progetto Ferrari con un contratto pluriennale in tasca, andando ad affiancare Charles Leclerc. Il pilota monegasco, su cui da Maranello hanno deciso di puntare con decisione per diversi anni ancora, non ha fino a questo momento vissuto proprio la stagione dei sogni.

Dai gravi problemi ai freni in Bahrain, con l’indagine interna avviata insieme a Brembo, fino alle ultime uscite nelle quali ha sempre fatto meglio chi la Ferrari – con dispiacere di molti – la lascerà a fine anno.

Carlos Sainz è certamente uno dei piloti più in forma del paddock in questo momento e per il monegasco non è semplice tenere testa al madrileno. Proprio riguardo al momento assai complesso vissuto da Leclerc sono arrivate dichiarazioni decisamente inaspettate: un annuncio che gela i tifosi della Ferrari.

Ferrari in ansia: Leclerc ha un problema

Le parole di un ex pilota della Formula 1 non hanno lasciato spazio a dubbi riguardo a quello che sarebbe il problema principale di Charles, in questa prima parte di stagione. Ed i tifosi della ‘Rossa’ sono rimasti spiazzati.

Vitantonio Liuzzi, ex pilota protagonista in Formula 1, ai microfoni di ‘Cusano News 7’ ha rivelato il vero problema del monegasco: “Nella seconda parte della scorsa stagione ho visto una grande crescita di Sainz, lo ha dimostrato vincendo a Singapore. Non mi aspettavo di vedere un Leclerc così sotto pressione e in difficoltà“.

Per Liuzzi la questione riguarderebbe proprio l’enorme crescita dello spagnolo che starebbe mettendo in difficoltà Leclerc: “Charles sta soffrendo le prestazioni di Sainz che a fine anno andrà via, Leclerc avrà vicino dal 2025 un cavallo importante come Hamilton. Spero che possa ritrovarsi, sarà fondamentale per gli equilibri della Ferrari”.

Una visione effettivamente veritiera anche se il campionato è praticamente appena cominciato: a Leclerc, in pista, la possibilità di rispondere il prima possibile.