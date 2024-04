“Non è giusto”: Djokovic nella bufera

Novak Djokovic finisce nella bufera dopo l’ultimo annuncio che lo riguarda da vicino: secondo un ex tennista importante c’è qualcosa che non va

Il campione serbo ha perso la semifinale di Montecarlo contro Casper Ruud in tre set, dimostrando ancora una volta di non essere al massimo della condizione fisica. Ora il primo posto del ranking in vista di Parigi è seriamente a rischio.

Il ritorno a Montecarlo, dopo aver saltato Miami e aver perso in precedenza al secondo turno da Nardi a Indian Wells, non è stato dei migliori per Novak Djokovic. Il serbo è riuscito ad avanzare fino alla semifinale, non senza qualche apprensione, anche con De Minaur nei quarti, prima di essere sconfitto in tre set da Casper Ruud (6-4, 1-6, 6-4). Tutto questo non ha fatto bene al morale del numero 1 del mondo, reduce anche dalla separazione burrascosa con lo storico allenatore Goran Ivanisevic.

I punti della vittoria al Roland Garros sono una spada di Damocle che pesa come un macigno sull’ambizione di difendere la vetta del ranking e da qui a Parigi Nole deve crescere di condizione. Anche dal punto di vista del nervosismo, sintomo sempre piuttosto indicativo del momento che sta passando, non è apparso dei migliori. Un’espressione piuttosto volgare è stata rivolta ad uno spettatore nelle fasi conclusive del match contro Ruud, a causa del rumore che lo stava distraendo. Di certo a Montecarlo a livello arbitrale abbiamo visto ben di peggio.

Djokovic, il suo atteggiamento a Montecarlo non è piaciuto: il parere di Andy Roddick è piuttosto chiaro

Quanto accaduto nella semifinale tra Tsitsipas e Sinner è ormai storia, con il greco che ha servito abbondantemente fuori la seconda di servizio nel punto che lo avrebbe portato sotto 1-4 nel terzo set, ma incredibilmente nessuno se n’è accorto. Jannik da gran signore qual è non ha protestato nemmeno troppo e alla fine ci ha rimesso la finale. Cosa ben diversa da quanto fatto da Rune nel match contro l’altoatesino, sempre nei confronti del pubblico (si è beccato una sacrosanta ammonizione).

L’unico a rimanere impunito è stato proprio Djokovic e questo non va bene agli occhi di un ex numero 1 come Andy Roddick. In un commento su X ha scritto: “Che sia Djokovic o chiunque altro, non mi interessa. Doveva ricevere un warning per aver insultato il pubblico. Nonostante tre imprecazioni non ha ricevuto un solo avvertimento”. Insomma lo status del fenomeno ha pesato anche sulla mente dell’arbitro.

Angelo Papi