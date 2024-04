Roma-Milan, le scelte ufficiali: Pioli sceglie Musah

Un solo cambio obbligato per De Rossi in casa Roma rispetto all’andata: si tratta di Bove al posto dello squalificato Cristante. Un paio di modifiche adoperate da Pioli: rientra dal 1′ Tomori, Musah s’appropria del posto in mezzo al campo al posto di Reijnders. In avanti tutto confermato su entrambi i lati.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.