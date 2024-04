Juve, Allegri fa mea culpa: “Dovevo essere più attento nel preparare la partita, futuro…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il match contro il Cagliari: “Abbiam perso tutti i pallone che potevamo perdere, abbiamo preso troppe ripartenze. Nel primo tempo continuavamo a giocare questa palla corta sbagliando”.

Positivo? “Non c’è nessuna sostenibilità se giochiamo come il primo tempo, dove non abbiamo vinto un contrasto non capendo assolutamente la partita. Dovevo essere più attento nel preparare la partita. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione ma il primo tempo ci deve insegnare molto”.

Scelte? “Weah poteva fare male in profondità, Alcaraz poteva incidere con i suoi inserimenti. Ma non dipende da loro il primo tempo”

Chiesa? “Oggi si è dato da fare, ha fatto cose buone e meno buone. Ma oggi non c’è da vedere il singolo ma tutta la squadra”.

Futuro? “Assolutamente si, a fine stagione bisogna sedersi e fare le valutazioni del caso e da lì ripartiremo. Ma adesso dobbiamo pensare a raggiungere il piazzamento Champions e cercare di arrivare in finale di Coppa Italia”.

Vlahovic? “Ha fatto una buona partita, sta crescendo molto e sono contento. Sta trovando un equilibrio per restare all’interno della partita senza uscirne”.