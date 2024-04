Formula 1, che bomba: a un passo dalla Ferrari

Il pilota in questione ha fatto sapere di essere stato ad un passo dall’entrare nel team Ferrari: clamoroso retroscena di mercato in Formula 1

Dopo due settimane, domenica si tornerà a far sul serio sul circuito di Shanghai nel Gran Premio di Cina dove la Ferrari tenterà di nuovo la sorpresa e di superare le Red Bull come già accaduto a Melbourne in Australia.

Come è ormai noto a tutti, quello di quest’anno per la Rossa è l’ultimo campionato formato dalla coppia Leclerc-Sainz e dal 2025 al team di Maranello si unirà una leggenda come Lewis Hamilton. L’arrivo dell’inglese ha fatto schizzare alle stelle l’entusiasmo dei tifosi che non vedono l’ora di ammirarlo al fianco del pilota francese, sperando di poter festeggiare un titolo mondiale.

Hamilton sarà, dunque, l’ennesimo storico pilota a guidare la Ferrari che nel corso degli anni ha potuto puntare su piloti davvero straordinari e che hanno fatto sognare, tra cui il leggendario Michael Schumacher. Tuttavia, ci sono stati anche grandi piloti che hanno solo accarezzato il sogno di guidare la Ferrari e tra questi c’è Riccardo Patrese che ha raccontato questo e non solo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Ferrari, Patrese era ad un passo: la rivelazione dell’ex pilota è clamorosa

Quando parliamo di Riccardo Patrese, parliamo dell’unico pilota italiano capace di lottare per un mondiale e ciò lo rende un volto storico della Formula 1 e dei motori in generale. L’ex pilota ha compiuto mercoledì scorso 70 anni e per l’occasione si è concesso un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ripercorrendo un po’ quella che è stata la sua carriera.

Un’intervista dove Patrese ha fatto anche una rivelazione clamorosa, svelando di essere stato ad un passo dal guidare la Ferrari, uno dei suoi sogni che è rimasto tale L’ex pilota ha infatti raccontato che Enzo Ferrari, suo grande amico, gli avesse fatto tale offerta ad inizio carriera: “Se l’avessi guidata avrei avuto una storia diversa” – ha ammesso Patrese “Enzo Ferrari, del quale mi onoro di essere stato amico, mi fece l’offerta all’inizio della carriera”

Tuttavia, alla fine, il nuovo pilota della Ferrari divenne Gilles Villeneuve che vinse l’ultimo Gran Premio di quel mondiale vinto in Canada. Patrese ha rivelato che aspettò una nuova chiamata da parte della Ferrari per ben tre anni, ma questa non arrivò ed il suo sogno di guidare la Rossa non si avverò. Nonostante tutto, l’ex pilota non lo considera un rimpianto: “Non è un rimpianto, è solo un’occasione che non si è avverata” ha affermato prendendola con filosofia.