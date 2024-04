Mazzata per l’Italia: salta l’Olimpiade, azzurri senza pace

Brutte notizie per il nostro sport in vista delle Olimpiadi di Parigi: l’atleta non prenderà parte alla spedizione della squadra azzurra

Le Olimpiadi sono l’appuntamento più importante e atteso per qualsiasi sportivo che si consideri tale. E le prossime che si disputeranno a Parigi saranno di fondamentale importanza per cercare di conquistare sempre più medaglie e arricchire il nostro palmares.

Tuttavia, a ormai quasi quattro mesi di distanza dalla prima gara delle Olimpiadi parigine, lo sport italiano rischia di perdere uno dei suoi atleti più importanti, che covava proprio il sogno di dire la sua in un torneo del genere. Non ci sono ancora certezze, tutto può accadere nei prossimi mesi, ma le sensazioni non sono molto positive visto che dovrà recuperare da un’operazione molto delicata.

Olimpiadi, Nazionale italiana di basket perde Gabriele Procida

Tra le tante discipline in cui la nostra Nazionale cercherà di prevalere non si può non menzionare il basket, sport che anche nelle precedenti edizioni ha lasciato il segno a suon di partite eccezionali. Tuttavia, per il momento non si ha ancora la certezza della partecipazione italiana alla rassegna parigina: bisognerà attendere il consueto torneo pre-olimpico dove le nazionali che sognano di sbarcare sotto la Tour Eiffel dovranno compiere un ulteriore passo in avanti.

Ma la formazione di Gianmarco Pozzecco, qualora riuscisse a superare le eliminatorie che si disputeranno dal 2 al 7 luglio a Puerto Rico (l’Italia affronterà i padroni di casa e il Qatar), con molta probabilità non avrà in squadra Gabriele Procida, perno dell’Alba Berlino e uno dei migliori cestisti a disposizione del commissario tecnico.

Secondo quanto riporta il club tedesco il cestista ventunenne di Como è stato sottoposto a un’operazione per correggere una infiammazione del tendine rotuleo sinistro. Una notizia non proprio positiva, sebbene le speranze di averlo in squadra il 27 luglio prossimo siano ancora del tutto vive. Così sui social la società tedesca: “Purtroppo Gabriele Procida starà fuori per 3/4 mesi. Il 21enne è stato operato per irritazione del tendine rotuleo sinistro, adesso inizierà la riabilitazione”.

Dato che tre/quattro mesi sono davvero tanti per tornare a giocare normalmente, Pozzecco difficilmente avrà a disposizione il suo talento, a meno che non riesca a recuperare in tempi record. Ma anche in quel caso bisogna vedere se riuscirà a gestire al meglio il periodo post operatorio (un periodo sempre difficile per chiunque, persino per un atleta in ascesa come Procida).