Nadal non torna più: l’annuncio è ufficiale

Rafa Nadal e un annuncio che preoccupa molto i tifosi: dichiarazioni ufficiali, niente ritorno per lo spagnolo

Dopo una ulteriore assenza dai campi durata diverso tempo, Rafa Nadal è finalmente sceso di nuovo in campo. Anche se la sua avventura nell’ATP 500 di Barcellona non è stata particolarmente proficua, purtroppo. Lo spagnolo è stato infatti eliminato nel suo secondo match.

L’esordio vincente contro Flavio Cobolli, vittoria per 6-2 6-3, aveva fatto ben sperare i suoi tifosi. È arrivata però puntuale la doccia fredda nel turno successivo. Troppo più in forma l’australiano Alex De Minaur, che ha prevalso per 7-5 6-1. Quasi scusandosi, con il pubblico di casa, per aver inflitto un dispiacere al beniamino iberico, nonché una delle leggende viventi del mondo del tennis.

Per Nadal era il ritorno sulla terra rossa, la sua superficie preferita, a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, il vittorioso Roland Garros del 2022. Proprio il torneo parigino è il suo obiettivo principale, insieme alle Olimpiadi, in questa stagione. Ma i segnali che arrivano dal campo, purtroppo, non depongono a favore di una sua presenza molto competitiva. E i dubbi sul futuro del maiorchino aumentano.

Nadal, addio al torneo di Barcellona e indizi non incoraggianti per il Roland Garros: le dichiarazioni

Ad alimentarli, è lo stesso Nadal, sempre onesto nelle sue dichiarazioni. Al termine della gara contro De Minaur, Rafa ha parlato in conferenza stampa, spiegando quali sono le sue effettive condizioni in questo momento.

Nadal ha innanzitutto chiarito che “è stata la mia ultima partita a Barcellona, sapete tutti quanto questo torneo è stato importante per me. Avrei voluto tornarci ancora e poter essere competitivo, ma non mi sarà possibile”. Segnali che avvicinano l’impressione che questa possa essere l’ultima stagione a livello agonistico per il 22 volte vincitore di prove del Grande Slam.

Anche per il Roland Garros la situazione non è incoraggiante. Nadal infatti ha aggiunto: “Ho molto chiaro cosa posso fare e cosa non posso fare in questo momento. Non posso permettermi, attualmente, di giocare una partita di 2-3 ore ad alto livello. Ho dovuto rallentare un po’ il ritmo a volte, non ho potuto allenarmi bene in questo periodo al servizio dunque farlo con efficacia a lungo mi riesce difficile. So di avere deluso i miei fan, ma resto positivo. Accetto quello che ho in questo momento”. Le speranze di rivedere Nadal al meglio in Francia si affievoliscono.