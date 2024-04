Nessuno ci ha fatto caso: mazzata pesantissima per Sinner

Jannik Sinner è tra i protagonisti del tennis mondiale nel 2024. Le ultime sul campione azzurro sono piuttosto chiare

Gli ultimi mesi di Jannik Sinner sono stati a dir poco straordinari. La crescita del talento altoatesino è sotto gli occhi di tutti e in poco tempo il campione di San Candido ha conquistato risultati straordinari come la vittoria della Coppa Davis e soprattutto il successo agli Australian Open, il primo italiano a vincere questo Slam. Jannik ha solo 22 anni, ma i suoi numeri sono in costante ascesa.

Il numero 2 al mondo ha vinto quasi tutte le gare del 2024, gli unici ko sono arrivati ad Indian Wells contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz e al Masters 1000 di Monte-Carlo contro Tsitsipas. Va detto che la terra battuta non è particolarmente congeniale al gioco del fenomeno di San Candido, ma l’azzurro ha disputato un buon torneo e si è arreso solo in semifinale contro quello che sarebbe diventato il campione del torneo. La sfida tra Sinner e Tsitsipas ha fatto però molto discutere.

Un grave errore del giudice di sedia ha condizionato la sfida, Jannik aveva l’opportunità di salire 5 a 1, ma il giudice di sedia non ha visto una palla fuori su un chiaro doppio fallo di Tsitsipas e ha lasciato continuare con il greco che è poi risalito. I crampi hanno fatto il resto e Sinner si è arreso cosi tra lo sconcerto generale. In molti hanno lamentato il fatto che l’azzurro non abbia reclamato, ma nelle ultime ore è emersa una clamorosa rivelazione.

Sinner e il commento all’errore del giudice di sedia

L’ex tennista Paolo Bertolucci è intervenuto durante la ‘Domenica Sportiva’ ed ha rivelato un dettaglio che pochi avevano notato. Durante la rimonta di Tsitsipas, con Jannik già avvolto dai crampi, Sinner ha fatto notare sul 4-4 al suo coach con un gesto quello che era accaduto e ha indicato di nuovo quell’errore come per dire ‘Che ha combinato questa…?’.

Ovviamente una lettura dell’ex tennista che ha poi proseguito: “Ha messo la risposta in campo e ha deciso di proseguire. Aveva il dubbio, era evidente, ma li o ti fermi o giochi e se hai torto quando ti fermi fai una figura davvero barbina”.

Alcuni hanno apprezzato l’atteggiamento di Sinner, un ex campione del passato come Adriano Panatta ha scherzato (ma neanche troppo) sottolineando: “Non si può perdere in questo modo, io l’avrei buttata a mare con il seggiolone, non si può dire ma avrei fatto cosi”, la chiusura dell’ex campione del passato.