Sainz contro il pilota italiano, scoppia il caos alla Ferrari

Scatta il duello, Sainz contro l’italiano ed è subito caos: scoppia il caso, adesso il pilota di Madrid è al centro dell’attenzione

Un contratto in scadenza il prossimo dicembre e la certezza ufficiale, ormai da quasi tre mesi, di non far più parte del progetto Ferrari. Il momento di Carlos Sainz, fuori dalla pista, è decisamente delicato.

Il 29enne di Madrid non sa ancora con chi correrà nella prossima stagione, l’annata ‘di mezzo’ nell’attesa della grande rivoluzione che abbraccerà l’intero paddock a partire dal 2026. Una rivoluzione che nella Scuderia di Maranello è già cominciata con una scelta decisamente difficile: salutare Sainz, uno dei piloti più affidabili e veloci della Formula 1, per accogliere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Il 39enne inglese sarà il punto di riferimento in Ferrari, al pari di Charles Leclerc, per tentare di sviluppare da subito una macchina che sia in grado finalmente di spodestare la Red Bull. Il gioiello ideato da Adrian Newey, anche lui a quanto pare molto vicino a sposare il progetto futuro del Cavallino Rampante, è nel mirino.

Ma nel frattempo di Sainz si torna a parlare e pure parecchio. Perché in pista ha fino a questo momento performato decisamente meglio del confermatissimo Leclerc, arrivando a strappare la vittoria alle Red Bull nell’unico GP in cui la Scuderia di Milton Keynes ha letteralmente fallito, a Melbourne, in Australia. Ad ogni modo le voci di mercato si fanno sempre più fitte per Sainz che a questo punto pare orientato a duellare con un italiano: lo scenario all’orizzonte promette scintille.

Futuro Sainz: c’è solo un italiano contro di lui

Sono state essenzialmente due le opzioni sul tavolo per il prosieguo della carriera di Carlos Sainz: una in particolare, per il 2025, rischia di portare ad un vero e proprio ‘scontro’ a distanza con un italiano.

Da un lato la Red Bull che non ha ancora deciso cosa fare con Perez per il 2025. Dall’altro pare infatti che la sfida a due per sostituire Lewis Hamilton che finirà proprio in Ferrari tra qualche mese riguardi da un lato Carlos Sainz, dall’altro il giovane Kimi Antonelli. ‘Racingnews365’ parla di come la Scuderia di Brackley sia al lavoro per trovare un accordo sulla durata del contratto di Sainz, si vocifera di contratto annuale con opzione per il 2026.

Andrew Benson di BBC F1 però sostiene come Kimi Antonelli sia ancora in corsa per il post Hamilton alla Mercedes. Il talento bolognese, impegnato con la Prema in F2, è nel mirino di Toto Wolff. Ha a disposizione dei punti necessari per la superlicenza e competere quindi l’anno prossimo grazie al successo dei campionati che fanno parte delle Feeder Series.

Adesso la Mercedes e Toto Wolff saranno chiamati a prendere una decisione scomoda. Sainz, l’usato sicuro, o il giovane e promettente Antonelli: qualche settimana e la scelta sarà finalmente ufficiale.