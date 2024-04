Scelto il compagno di Verstappen: è arrivato l’annuncio

Potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena in merito a chi accompagnerà Verstappen in Red Bull nel 2025: l’annuncio spiazza tutti

Non è un mistero che in casa Red Bull per molte settimane il clima sia stato davvero pesante a causa delle questioni riguardanti Christian Horner e dei presunti atteggiamenti inadeguati che il Team Principal pare abbia tenuto nei confronti di una dipendente.

Tutto scomparso in una bolla di fumo dopo l’indagine interna che ha scagionato, di fatto, il manager britannico e messo da parte la dipendente in questione rimasta sospesa già da diverse settimane. In attesa del ricorso della stessa pare proprio che il clima sereno sia ritornato anche se le prestazioni in pista – al netto di Melbourne – non sono mai state tanto convincenti.

Verstappen non intende proprio fermarsi più anche se in questo momento al di là delle voci sul suo addio per approdare in Mercedes, spente sul nascere dallo stesso Horner, ciò che sta monopolizzando l’attenzione è la scelta del secondo pilota per la prossima stagione.

Le opzioni non mancano anche se, stando a sentire il grande ex, la Red Bull non avrà altra scelta: ecco chi correrà al fianco di Verstappen.

Annuncio a sorpresa: “Affiancherà Verstappen”

Martin Brundle, ex pilota ed oggi opinionista di ‘Sky Sports Uk’, ha parlato proprio della situazione piloti in casa Red Bull. Un nodo da sciogliere quello che riguarderà la seconda guida che affiancherà l’imbattibile Max Verstappen, che si avvia verso il suo quarto titolo mondiale.

“Penso che avere uno come Sergio Perez per la Red Bull sia molto utile anche economicamente, ha esperienza e non è uno di quei piloti che finisce spesso contro le barriere. E soprattutto non dà fastidio a Max“. Secondo Brundle a questo punto della stagione la Red Bull dovrebbe provare a tenersi stretto Checo che, va ricordato, rimane in scadenza con la Scuderia di Milton Keynes a fine 2024.

“Perez è abbastanza veloce da tenere Verstappen sulle spine ma non al punto da infastidirlo, è il pilota perfetto a cui dare il sedile della Red Bull”. L’ex pilota ha proseguito negli elogi a Perez: “C’è un motivo se è rimasto in quella vettura per così tanto tempo, si adatta bene alla Red Bull ed è tutto ciò di cui loro hanno bisogno ora come ora”.

La riflessione dell’inglese giunge poi ad una conclusione inevitabile. “Non penso sia cambiato qualcosa, a meno che non vi sia un’opportunità da cogliere che riguardi qualun altro”. Ed in effetti per la Red Bull, oltre al nome di Fernando Alonso sfumato dopo il rinnovo biennale dell’asturiano con l’Aston Martin, vi è stato a lungo anche quello di Carlos Sainz.

Andrà compreso a questo punto quale sarà la decisione definitiva di Marko e Horner.