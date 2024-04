Napoli, un presente complicato. Ma a Empoli bisogna vincere

Il Napoli torna in campo questo pomeriggio, atteso dalla trasferta di Empoli. La formazione partenopea ha ancora residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, alimentate dal quinto posto che varrà la massima competizione europea. Il cammino però resta molto difficoltoso, sia perché le squadra davanti continuano a correre e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, sia perché la formazione di Francesco Calzona in queste ultime settimane ha mostrato limiti importanti che in questo rush di finale potrebbero soltanto compromettere ulteriormente il cammino della squadra.

Contro i ragazzi di Davide Nicola non sarà facile, come non lo è stato per tutto il campionato, un campionato in cui il Napoli non ha quasi mai dato l’impressione di poter dominare e ogni trasferta ha avuto i suoi picchi di difficoltà. Stasera serviranno importanti risposte non tanto per la programmazione futura della squadra, che ha ancora grandi punti interrogativi, ma sul presente dei partenopei che è sempre costellato di difficoltà. Il Napoli ha bisogno di una qualificazione europea e in queste ultime giornate dovrà ambire al massimo, per poi programmare la prossima stagione evitando gli errori commessi durante questa annata.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni delle due squadre

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.