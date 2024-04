Roma-Bologna, sfondo Champions. De Rossi contro Motta, che duello

Uno scontro diretto che vale una stagione, o quasi. Lunedì pomeriggio Roma e Bologna si affronteranno allo stadio Olimpico in quello che sarà uno degli ultimi scontri diretti per la qualificazione alla prossima Champions League. Quarto posto per i felsinei, quinto per i giallorossi, con entrambe le posizioni in classifica che vorrebbero l’accesso alla massima competizione europea. Lunedì, però, i calcoli da fare sono pochi, perché la formazione di Thiago Motta vorrà conservare il quarto posto e il vantaggio negli scontri diretti.

Occhio però alla formazione di Daniele De Rossi, con l’allenatore che – fresco di rinnovo contrattuale – ha motivazioni ancora più alte per fare bene. La semifinale di Europa League è stata raggiunta, forse in pochi pensavano che l’ex SPAL potesse avere un impatto così importante ma il calcio è strano, lo sappiamo. Le motivazioni sono altissime da entrambe le parti, perché entrambe le squadre arrivano alla gara di lunedì in ottime condizioni, nonostante i felsinei abbiano pareggiato le ultime due gare. Il suono della Champions resta però forte, servirà un’altra impresa per avvicinarsi sempre di più a un obiettivo che a inizio stagione sembrava pura utopia.

Roma-Bologna, le probabili formazioni delle due squadre

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta