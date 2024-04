Sinner, il piano è diabolico: così vince le Olimpiadi

Jannik Sinner pigliatutto, l’azzurro a caccia del trionfo anche alle Olimpiadi: il piano del tennista altoatesino per riuscirci

Jannik Sinner è ormai entrato in una nuova dimensione, quella di fuoriclasse conclamato del mondo del tennis. Favorito d’obbligo, o almeno tra i favoriti, in ogni torneo in cui scende in campo. Risultati alla mano, l’azzurro ha dimostrato di non doversi porre limiti e puntare sempre al massimo.

Questo 2024 lo sta vedendo protagonista assoluto e pazienza per la sconfitta a Montecarlo, in semifinale, dove ha influito anche un bel po’ di sfortuna contro Tsitsipas. Jannik è competitivo anche sulla terra rossa e può togliersi soddisfazioni anche su una superficie che fin qui non si è dimostrata la sua preferita.

Il numero 2 del mondo punta alla vetta del ranking e per farlo dovrà ottenere risultati di rilievo nei prossimi tornei. Ancora una volta, si sta rivelando un fine stratega e a Madrid si preparerà al meglio per dare il massimo a Roma e al Roland Garros.

Gli impegni molto importanti in questa fase centrale cruciale della stagione non sono finiti qui. Dopo Parigi, ci sarà l’avvicinamento a Wimbledon. Per poi tornare in Francia, sempre sui campi del Roland Garros, dove in palio ci sarà l’oro olimpico. Un torneo in cui Jannik ha fondate ambizioni di riuscire in una impresa clamorosa. E per ottenere un risultato che sarebbe storico per tutto lo sport italiano, ha già le idee chiare.

Jannik Sinner, il programma prima delle Olimpiadi: dove giocherà

Tra Wimbledon e il torneo alle Olimpiadi, infatti, Sinner sosterrà un torneo di preparazione specifica all’evento, per arrivare nelle migliori condizioni possibili e provare a stracciare la concorrenza.

Dopo l’erba londinese, il luogo scelto per testare nuovamente le sensazioni su terra rossa sarà l‘ATP 250 di Bastad, in Svezia. Una notizia che ha entusiasmato i suoi fan e non soltanto.

L’iscrizione di Sinner al Nordea Open è stata salutata con il sorriso anche dagli organizzatori stessi del torneo. Il direttore è Magnus Norman, ex numero due al mondo nel 2000. Il quale non ha nascosto la sua felicità: “Siamo contentissimi che Jannik abbia scelto il nostro torneo invece di altri che si svolgeranno in quella settimana. E’ uno degli atleti più in voga al mondo, è simpatico e da’ sempre il cento per cento, sarà molto bello. Quasi non ci crediamo e dobbiamo darci un pizzicotto sul braccio”.