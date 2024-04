Michael Schumacher, decisione irrevocabile dei familiari: cosa cambia

La famiglia di Michael Schumacher ha preso una decisione irrevocabile: adesso i tifosi non riescono proprio a crederci

Michael Schumacher è stato uno degli sportivi più importanti della storia. Uno dei piloti più vincenti e celebrati della Formula 1. Ma da qualche anno la sua vita è stata vittima di un cambiamento da brividi.

Lo scorso gennaio ha compiuto 55 anni ma delle sue reali condizioni, da anni, si sa poco e nulla. Tutto è fermo (o quasi) al 29 dicembre 2013 quando sulle nevi di Meribel, in vacanza con la famiglia, Michael fu vittima di un tragico incidente che quasi gli costò la vita. Di certo, gliela stravolse.

Le sue condizioni di salute sono uno dei punti salienti al centro dell’attenzione di milioni di tifosi che ancora oggi non riescono a capacitarsi, a farsi una ragione di quanto gli è accaduto. Il tedesco, sette volte campione del mondo, è uno dei beniamini ancora oggi dei ferraristi.

In pochi hanno potuto fargli visita nel corso degli ultimi anni, visto che la famiglia si è stretta intorno a Michael garantendgli riserbo e le cure più efficaci possibili per poterlo far ritornare quello di un tempo. A 55 anni, ancora oggi, non è chiaro se tutto ciò sia possibile.

Si vocifera di come Michael possa presenziare al matrimonio di sua figlia Gina Maria che convolerà a nozze al termine dell’estate: si parla della villa di Maiorca, acquistata dalla famiglia Schumacher sei anni fa e già adibita per poter assistere Schumi durante il lieto evento. Ciò che ha lasciato quasi sconcertati i tifosi è però la decisione che la famiglia di Michael ha preso in vista del prossimo maggio: nessuno se lo aspettava.

Decisione inaspettata: Schumacher, la famiglia è irremovibile

Compagna di una vita e moglie fedele. Corinna Schumacher ha però da tempo fatto una scelta ed il prossimo 13 maggio alcuni dei cimeli più preziosi e rappresentativi del marito saranno messi all’asta.

Una collezione privata dal valore affettivo – e non solo – davvero inestimabile. 8 orologi di Michael Schumacher saranno esposti in un’stata organizzata da Christies che si terrà a Ginevra, in svizzera, il prossimo 13 maggio. Prima di ciò, però, saranno esposti a Los Angeles, Hong Kong, Taiwan, Dubai e New York.

Un giro del mondo che renderà omaggio sicuramente a Michael, visto che in quei giorni cadrà il trentennale del suo primo titolo mondiale vinto in Formula 1 con la Benetton di Flavio Briatore. Ma quali sono gli oggetti più ricercati e di valore?

Sicuramente un F.P. Journe Vagabondage che spicca tra tutti per rarità: si parla di un orologio celebrativo per i sette titoli vinti dal tedesco, quadrante rosso e impreziosito con dettagli unici. Gli fu regalato da Jean Todt nel 2004: vale oltre il milione di euro ed è attesissimo in quel di Ginevra.

Attenzione massima anche sull’Audemars Piguet Royal Oak che raccontava, invece, della festa per il sesto mondiale: anche in questo caso fu Jean Todt a donarglielo. Si parla di 250 mila euro di valutazione, all’incirca.

Non può essere dimenticato lo storico Rolex Daytona ‘Paul Newman’ che dovrebbe andar via all’asta per circa 400 mila euro.