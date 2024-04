MotoGP, salta lo scambio: poteva sconvolgere il Mondiale

La MotoGP poteva assistere ad uno scambio pazzesco a stagione in corsa ma a quanto pare l’idea è stata accantonata nelle ultime ore

Questo avvio di stagione ha già offerto tantissimi spunti su chi riflettere, con molte squadre che sono in bagarre per la vittoria. Oltre alle solite Ducati c’è da segnalare la significativa crescita di KTM e Aprilia.

Il Mondiale di MotoGP ha mostrato finora solo tre Gran Premi ma alcuni elementi sembrano già lapalissiani. Il primo è che la Ducati resta la moto più competitiva e in grado di permettere a più piloti di conquistare la vittoria. Il secondo è che Aprilia e KTM sono molto più vicine che in passato e possono dire la loro soprattutto su alcuni tracciati. Il terzo: Pedro Acosta è un fenomeno.

“El Tiburon”, come viene soprannominato, si è presentato a 19 anni con una spavalderia impressionante nella classe regina, conquistando già due podi e dando del filo da torcere ai piloti della squadra ufficiale. La KTM Factory di Binder e Miller si è dovuta inchinare di fronte alla GasGas di questo giovanissimo spagnolo, molto intraprendente e sfrontato ma mai fuori dalle righe.

Vedendolo guidare, e soprattutto frenare, sembra di avere a che fare con un nuovo stile di guida che nessun altro pilota è capace di replicare e che sta dando ottimi risultati. In molti, vista l’ottima posizione in classifica (4° posto con 54 punti), pensavano fosse arrivato già il momento per una promozione.

MotoGP, salta un clamoroso scambio in KTM: Acosta non prenderà il posto di Miller

Sul tema di un possibile scambio tra Pedro Acosta e Jack Miller, interno alla KTM, è intervenuto il responsabile della gestione sportiva del team austriaco, Pit Beirer. Intervistato dai colleghi di motorsport-magazine.com ha specificato: “Pedro sta andando molto forte ma questa al momento non è un’opzione che prendiamo in considerazione”.

Poi aggiunge: “Dal punto di vista contrattuale non ci sarebbero problemi nell’effettuare lo scambio ma è assurdo pensare che possa avvenire durante questa stagione”. Insomma per un discorso anche di equilibri interni non è il caso di declassare nell’immediato Miller, ma questo tipo di avvicendamento sarà inevitabile.

L’australiano ha il contratto in scadenza il prossimo anno e se Acosta continuerà a crescere in questa maniera una sella Factory sarà sua al 100%. Anche l’ipotesi della Red Bull di puntare su Marquez viene meno con questo tipo di premesse.

Angelo Papi