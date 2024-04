Nadal spalle al muro: parole da brividi

Il campione iberico Rafa Nadal intende proseguire il suo cammino professionistico, ma i problemi non sono affatto pochi

Rafa Nadal, un nome e un cognome che hanno segnato la storia del tennis degli ultimi venti anni e che negli ultimi mesi sta tentando di tornare a giocare con regolarità. In particolare, obiettivo del campione spagnolo è quello di disputare le fasi finali del Roland Garros, torneo vinto ben 14 volte volte nel corso degli ultimi anni.

Per lui la terra rossa non ha segreti, è la sua più grande specialità e tutti gli avversari che lo hanno affrontato hanno visto con i loro occhi le sue immense qualità sulla sua superfice preferita. Oggi non è più il campione di una volta, la sua carriera sta volgendo al termine nonostante egli continui, in modo decisamente ostinato, a tentare di dare il massimo nei tornei a cui prende parte. E di questo il fenomeno di Manacor ne deve essere orgoglioso.

Nadal ammette sconfitta contro Alex De Minaur: delusione sul volto dello spagnolo

Allo spagnolo non piace perdere, ma è evidente anche ai suoi fan più accaniti che gli ultimi infortuni che lo hanno condizionato sono stati decisivi. Nadal lavora ogni giorno al cento per cento, come ha del resto sempre fatto nel corso degli ultimi anni, ma è anche consapevole di avere dei limiti concreti che gli impediscono di sognare una vittoria alla veneranda età di 37 anni.

Rafa è stato battuto nei giorni scorsi con un punteggio di 7-5, 6-1 da Alex De Minaur, numero undici al mondo, nel torneo Atp di Barcellona a cui puntava non tanto per portare a casa la vittoria, quanto per fare bella figura e dimostrare di esserci in vista del ben più prestigioso Roland Garros, suo ultimo obiettivo, forse, prima di concludere la sua straordinaria carriera al netto delle olimpiadi.

Rafa ha parlato del match contro l’australiano e delle sue condizioni fisiche attuali: “Analizzando questa settimana la cosa positiva è che ho potuto giocare a Barcellona, una settimana fa non pensavo sarebbe capitato“, ha detto il campione maiorchino. “La realtà è che ho dovuto giocare con il freno a mano tirato, non c’è altra scelta ed ho dovuto accettare tutto ciò”.

Sulle qualità dell’avversario non ha nessun dubbio: “Non è facile, tutto questo va nel modo contrario a come percepisco questo sport. De Minaur? Un tennista di altissimo livello e autore finora di un’ottima stagione“.